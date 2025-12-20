社會中心／綜合報導

恐攻事件死傷慘重，截至20號下午，共有4死11傷。嫌犯張文墜樓身亡外，共有3人遭殺害，包含在北車捷運站內，英勇阻擋嫌犯的余姓男子，誠品南西店外37歲騎士，以及一名在誠品4樓的顧客，都因為傷重不治身亡。目前還有6名傷者在醫院，其中兩位在加護病房，而北檢也將協助死者家屬，申請犯罪補償金，最高180萬。

嫌犯手持長刀，第一個就攻擊正在停等紅燈的騎士，騎士雖然摀住脖子傷口，慢慢往前騎，但在轉角就撐不住倒地，血流如注。

有目擊民眾看到，他倒下後還一度想拿手機打電話，隨後就失去意識。前日本電視台社會線記者木下黃太，上前幫忙止血，事後忍不住哽咽。

前日本電視台記者木下黃太：「事情就是這樣發生的，（哽咽）出血止不住。」





英勇男、騎士、顧客3人喪命 北檢助申請犯罪補償金

王姓銀行員在誠品4樓遭砍傷，最後不幸身亡。（圖／民視新聞）





醫護到場CPR急救，緊急送醫，無奈他刀傷嚴重，失血過多致死。37歲的騎士職業是台壽大樓保全，在上班途中卻無辜受害，家屬無法接受。

遇害身亡騎士家屬：「犯人殺了我弟弟。」

行政院長卓榮泰：「蕭先生的大姐跟三姐，心情當然是很沉重，也希望了解到動機，為什麼讓一個年輕人，在大街上鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸。」





英勇男、騎士、顧客3人喪命 北檢助申請犯罪補償金

警察跟著百貨保全上樓，發現有人受傷倒地。（圖／警方提供）





員警vs.民眾：「在哪裡這裡這裡4樓，這裡有人流血。」

警察追上4樓，已有人流血倒地，37歲王姓銀行員下班逛街，沒料到碰上死劫。20日下午，家屬也低調進入誠品南西店內進行招魂儀式，希望死者安寧。截至20號下午四點，已造成4死11傷。嫌犯墜樓身亡外，三名死者包括北車英勇阻擋嫌犯的57歲余姓男子，背部、肺部和心臟刺傷，出血性休克身亡。誠品外37歲蕭姓騎士頸部失血過多；誠品四樓的銀行員心臟外傷，經過三小時搶救，仍不幸離世。11名傷者中，有2人還在加護病房。

衛福部長石崇良：「血胸那麼經過手術之後，目前還在加護病房裡面觀察，那麼另外有1位，是頸部的外傷，目前也已經穩定。」

10幾人死傷慘重，留下家屬滿滿的悲傷，更再度激起社會對無差別殺人的憤怒！





原文出處：英勇男、騎士、顧客3人喪命 北檢助申請犯罪補償金

