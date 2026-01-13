英勇精神永垂不朽！捷運臺北車站設置余家昶永久紀念牌 悼念全文曝光

臺北捷運公司在捷運臺北車站B1層通往M8出口的通道牆面，設置永久紀念牌，表達對余家昶先生最深的敬意與懷念。（圖／北捷提供）

北捷1219殺人事件中，27歲的余家昶奮勇阻止凶嫌張文，避免造成更大傷亡，自己卻在過程中不幸身亡，令全台民眾萬分不捨。為感念余家昶先生於1219事件見義勇為、捨己救人的崇高精神，臺北捷運公司在捷運臺北車站B1層通往M8出口的通道牆面，設置永久紀念牌，表達對余家昶先生最深的敬意與懷念。

據了解，台北捷運公司為感念余家昶於1219事件見義勇為，特別在捷運臺北車站B1層通往M8出口的通道牆面，設置永久紀念牌。臺北市副市長林奕華及臺北捷運公司董事長趙紹廉今天（13日）率相關主管參與揭示儀式，表達對余家昶先生最深的敬意與懷念。

台北捷運公司透露，該紀念牌材質以不鏽鋼設計製作，象徵余先生永垂不朽的精神。北捷提醒，由於該處通道是旅客進出車站的重要動線，呼籲民眾勿在現場放置花束或物品，以維持走道暢通與安全。

臺北市副市長林奕華及臺北捷運公司董事長趙紹廉今天（13日）率相關主管參與揭示儀式，表達對余家昶先生最深的敬意與懷念。（圖／北捷提供）

紀念牌全文：

余家昶先生見義勇為殉難紀念

余家昶先生2025年12月19日傍晚於捷運台北車站，面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，使現場眾多旅客免於更大傷亡。然而余先生因此遭受致命攻擊，不幸罹難。危急時刻，見義勇為、捨己救人，其義行令人動容，精神永存人心。

正氣長存 浩然永在

臺北大眾捷運股份有限公司 敬立

願先生安息，英勇精神永垂不朽

