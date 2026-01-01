英勇鄰居救人！妙齡女洗完澡步出浴室 噁男潛入硬上被羈押

記者楊忠翰／新北報導

新北彭男（前）性侵女房客後逃離現場，盛男（後）尾隨一路緊追。（圖／翻攝畫面）

新北市1名33歲彭姓男子，因愛慕隔壁女房客小萱（化名），遂趁對方洗澡時潛入其住家，並在她步出浴室時意圖性侵，小萱嚇得尖叫呼救，盛姓男鄰居（35歲）立刻前來協助，當場與彭男發生扭打，但仍被對方逃脫；警方調閱監視器畫面追查，鎖定彭男涉有重嫌，隔日凌晨將人逮捕，全案訊後依加重強制性交罪嫌移送法辦，檢方複訊後聲押彭男獲准。

新莊分局表示，去年11月29日傍晚6時許，勤務中心接獲報案，指出某公寓發生私闖民宅事件；警方獲報後趕抵現場，小萱向警方表示，當時她已經洗完澡，剛走出浴室就被撲倒，她定睛一看後發現，家中突然出現1名陌生男子，還意圖對她性侵，她不斷掙扎抵抗，還拼命尖叫求救。

此時隔壁的盛姓男房客聽見求救聲，急忙趕過來幫忙，還與對方發生扭打，但最後歹徒仍趁隙脫逃，鑑識人員在現場進行採證，警員則陪同小萱前往輔大醫院驗傷，同時通報婦幼系統。

警方調閱監視器發現，歹徒是同一樓層的彭姓男房客；30日凌晨2時許，專案小組前往彭男租屋處逮人，彭男供稱，他很喜歡小萱才會犯案，警方訊後將他依加重強制性交罪嫌移送法辦，檢方複訊後聲押彭男獲准。

