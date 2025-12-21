英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟

即時中心／黃于庭報導

北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。

回顧案情，案發當日17時23分，張文前往捷運台北車站，於M8-M7沿線丟擲煙霧彈，持刀砍殺余姓男子致死。警方事後追查發現，張文原先計畫投擲汽油彈引發火災，再扔煙霧彈製造混亂，趁機下手攻擊路人；不過準備縱火時，遭余男出面制止，導致裝著汽油彈的行李箱起火燃燒，計畫無法順利進行。

事件曝光後，網路上有傳聞指出，余男平時從事保全工作。對此，有名與他熟識15年的好友發文表示，事發當天他們還有互道早安，前幾天通電話報告彼此的近況。余男是個為人正義、熱心助人、學識淵博的好先生，「卻遭遇如此不測，這個社會怎麼了」。

快新聞／阻擋張文作案！57歲余男「不是保全」真實身分曝 友人親揭生前事蹟

張文於捷運台北車站M8-M7沿線丟擲煙霧彈。（圖／民視新聞翻攝）

該名好友也表示，他與余男一起學習、一起談論，常常聊到深夜，這位身材不高，卻是魅力十足、學識淵博、熱心助人，是太太眼中的好先生、小孩中的好爸爸。他說，余男每天來往桃園台北之間勤奮生活，永遠看到的都是幹勁十足，滿腦子股票專業、命理知識。

好友說，余男這麼正義熱血的人，犧牲了自己，只為了讓傷害降到最小，「我非常不捨，少了一個深夜的朋友，少了一生的知己，我再也無法與你深夜長聊，再也無法互相關心」。他指出，余男的義行應該被宣揚，永遠被永傳，更值得入忠烈祠。

貼文一出，讓大批網友相當不捨，紛紛留言悼念余男的英勇行徑，「台灣人永遠感念您」、「向壯烈犧牲的余先生致敬，一路好走，懇請總統讓余先生入列忠烈祠」、「建議捷運公司在事發地點，為余先生立一個銅製紀念碑」、「余先生，身為一個也常往返桃園與台北的人，真的由衷感謝您」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

