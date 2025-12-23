英勇阻擋犯嫌從優撫卹 余家昶補償.撫卹金最高1330萬

台北市 / 綜合報導

台北市鬧區19日爆發隨機攻擊案，3位罹難者家屬的理賠金也引發關注。除了在北捷，英勇阻擋犯嫌的余家昶，目前給遺屬的補償、撫恤金最高可達1330萬元，但其餘兩名罹難者，不符合撫卹條例，無法拿到北市撫卹的600萬元，現在議員持不同意見，仍在商討中。而台北市政府社會局表示，案發後陸續收到捐款，將從23日起啟動1219扶助專案，讓善款能陪伴受害者家屬度過難關。

努力在層層花束中伸長左手，貼上紙條拍下照片，她是這次隨機攻擊罹難者中，蕭姓騎士的姐姐，連續兩天用紙條懷念弟弟，但一言一語怎麼能訴盡悲痛，今天早上民眾獻花，19日台北市爆發隨機攻擊，造成4死11傷的悲劇，不少民眾都到現場獻花致意，如今3名罹難者親屬能得到的賠償，也引發討論。

以第一時間阻擋嫌犯的余家昶來說，因為在北捷範圍內有500萬保險，犯罪被害死亡180萬補償，加上生前幫助警方，600萬的撫卹50萬殯葬費，親屬最高可以拿1330萬，而蕭姓騎士因為當時正要出勤，除了基本的180萬，依照勞基法還有至少45個月工資的職災補償及喪葬費，至於王姓行員雖然是下班後喪命，兆豐銀表示仍會以因公殉職從優撫卹，但因為2人沒有協助警察逮捕，因此不符北市撫卹條例。

不過當時蕭姓騎士儘管遭割傷，倒地前仍不斷揮手，試圖指引警方嫌犯方向，這樣究竟算不算助警，議員有不同看法，台北市議員(民)許淑華說：「所有3名受害者，我們希望能盡量爭取到，最高的理賠跟最好的撫卹，以及慰問。」台北市議員(國)詹為元說：「基本的法條還是應該要尊重，至於法律之外的部分，我們有很多彈性的做法。」

據了解若三位被害人，要齊頭式領取600萬元撫卹金，沒有法規可依循，目前可能採取「募款」方式支應，鬧區發生無差別攻擊，重創台灣社會，台北市社會局表示，事發後都陸續有收到捐款，將從23日起啟動1219事件扶助專案，希望能陪伴受害者及家屬共度難關。

