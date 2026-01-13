英勇阻更大傷亡！北捷揭幕余家昶紀念牌 永久感念英雄

北捷設余家昶紀念牌。（圖／東森新聞）





去年12月19日台北捷運發生隨機攻擊事件，57歲的余家昶在危急時刻挺身而出、見義勇為，不幸殉難，感動社會各界。今（13）日，臺北捷運公司 在捷運台北車站為余家昶正式揭幕紀念碑，表彰其捨己救人的英勇精神。

北捷表示，為感念余家昶在「1219事件」中面對隨機攻擊，奮力阻止犯嫌引燃更多爆裂物、避免造成更大傷亡，特別在捷運臺北車站B1層通往M8出口的重要通道牆面，設置永久紀念牌。揭示儀式今日舉行，由臺北市政府副市長林奕華，以及北捷董事長趙紹廉率相關主管共同出席，向余家昶致上最深敬意與懷念。

北捷指出，紀念牌以不鏽鋼材質設計製作，象徵余家昶精神永垂不朽。由於設置地點為旅客進出車站的重要動線，呼籲民眾勿於現場放置花束或其他物品，以維持通道暢通與行走安全。

臺北市副市長林奕華揭示紀念牌。（圖／東森新聞）

紀念牌全文

余家昶先生見義勇為殉難紀念

余家昶先生2025年12月19日傍晚於捷運台北車站，面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，使現場眾多旅客免於更大傷亡。然而余先生因此遭受致命攻擊，不幸罹難。危急時刻，見義勇為、捨己救人，其義行令人動容，精神永存人心。

正氣長存 浩然永在

願先生安息，英勇精神永垂不朽

