英動物園記錄負子蟾繁殖過程 受精卵植入雌蟾背上孔洞

一隻隻小蟾蜍直接從媽媽的背上蹦出來，這種名為蘇利南蟾蜍的負子蟾，繁殖方式和一般青蛙或蟾蜍很不一樣。雌雄個體在水中交配後，雄蟾蜍會將受精卵植入雌蟾蜍背上蜂窩狀的孔洞中，這時雌蟾蜍會長出柔軟的皮囊、將小生命保護在育兒袋中，進而培育成蝌蚪再長成小蟾蜍，最終破囊而出。這個看起來像奇幻電影的情節，讓首次親眼見證的英國動物園團隊嘖嘖稱奇，還幫4隻小蟾蜍取了「異形」主角的名字。

動物園總經理吉爾表示，「是的，我們的團隊對他們照顧的動物充滿熱情，所以他們喜歡給動物們取名字。他們覺得這些名字很貼切，因為牠們的繁殖策略很獨特，而且當牠們從雌蟾蜍背部出現時，看起來有點像外星生物。」

園方指出，負子蟾奇妙的繁殖方式，其實是為了提升新生命的存活率；而且牠們扁平像樹葉的外型，也是為了適應環境演化而來。

吉爾說明，「牠們看起來像樹葉，是棕色的，擁有樹葉的形狀、功能和形態。所以你可以看到，牠們棲息在渾濁的水中，偽裝得非常好。」

此外，負子蟾擁有細長的前腳，負責將食物放入口中；後腳有發達的蹼善於游泳，而且後腳趾末端有硬爪，可能是用來挖泥或躲避掠食者。研究團隊表示，全球的青蛙和蟾除種類繁多，合計有3500多種，負子蟾特殊的繁殖型態，將有助人類更加了解兩棲動物的生態。

