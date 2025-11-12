英史上最大洗錢案！中國首腦判11年8月 1台人曾被捕

英國破獲史上規模最大的比特幣洗錢案。（示意圖／翻攝自Pexel）





英國史上規模最大的比特幣洗錢案，被稱為「比特幣女王」的中國首腦錢志敏，被判處11年8個月監禁，她詐騙了近13萬名投資者，涉案金額超過200億英鎊，折合約為八千多億新台幣，創下英國刑事史上最大宗加密貨幣查扣紀錄。錢志敏還曾雇用1名台灣男子，英國警方表示這名男子已在去年11月返台。

英國警方破門，被稱為女財神的中國商人錢志敏在床上被捕，毫無防備放聲大叫。2024年四月英國警方終於抓到他，2018年警方也曾突擊搜查，錢志敏的住所搜到有6.1萬枚比特幣的設備，但當時錢志敏當時不在屋內，之後甚至以假名「張亞迪」申請其他國家的護照，用的甚至還是已故香港藝人沈殿霞的照片。

英國皇家檢察署檢察官科爾維：「這宗涉及英國最大規模，加密貨幣扣押的案件，展示了這些欺詐犯，可獲得的犯罪所得規模。」

現年47歲曾過著奢華生活，被稱為加密貨幣女王的錢志敏，2014年至2017年間在中國以詐騙手法，宣稱發展高科技產品及開採比特幣，以短期投資就能有三倍回報，來詐騙鼓勵投資者加入，及購買人工智能（AI）產品，超過12萬8000名受害人上當，非法集資超過430億人民幣，並將非法所得資金轉存為比特幣資產，2017年持假護照潛逃英國，中國警方通過國際刑警對她發布紅色通緝令。

英國倫敦警察廳負責人萊恩：「我們查獲了超過61000枚比特幣，目前價值約50億英鎊，以及其他已知加密資產，價值超過200億英鎊。」

折合約8153億台幣的金額，是英國史上破獲最大的洗錢案，儘管在詐騙案曝光後，錢志敏被共犯載著摩托車逃往東南亞，輾轉到英國，但法網恢恢曾經想當小國女王的她被判11年8個月，但也無法彌補被害人的龐大損失。

