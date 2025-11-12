英史上最大洗錢案！中國「加密女王」獲刑11年8月 1台男曾涉案

中國加密貨幣女王錢志敏，對外自稱為古董商、鑽石商二代。（翻攝自倫敦警察廳）

英國法院於當地時間週二（11日）宣判，47歲中國籍女子錢志敏因策劃一宗在中國詐騙超過12.8萬人的龐氏騙局，並利用比特幣洗錢，被判處11年8個月有期徒刑。英國警方在她被捕後，從裝置中查獲超過6.1萬枚比特幣，市值高達50億英鎊（約新台幣2,085億元），創下英國史上最大宗加密貨幣查扣紀錄。

英國媒體將錢志敏（Zhimin Qian，又名Yadi Zhang）稱為「加密女王」（cryptoqueen），她於2014年至2017年間在中國設計金字塔型騙局，誘騙逾12.8萬人，許多人投入了畢生積蓄和退休金，吸金規模達新台幣208.5億元，在引起中國當局注意後，錢志敏持假護照潛逃至英國，開始過上「奢華」生活，入住歐洲各地豪華飯店，購買珠寶名錶。

法官海爾斯（Sally-Ann Hales）痛批，錢志敏是犯罪從頭到尾的策劃者，「妳的動機是純粹的貪婪。妳離開中國時，絲毫不顧慮被妳竊取投資的人們，並在一段時間內享受著奢華生活。」

《中央社》報導指出，倫敦都會區警察局在回覆提問時透露，去年4月警方在英格蘭北部約克市逮捕錢志敏時，一名介於35至40歲的台灣男子也因涉嫌「協助罪犯」而被捕。警方表示，這名台灣男子研判是從海外被招募至英國工作，曾出現在錢志敏潛逃藏匿的三處租屋處，具體職責不明。經調查訊問後，警方最終並未對該男子採取進一步法律行動，該男子已於去年11月出境返台。而在皇家檢控聲明稿中，並未提到這名台灣籍男子。

錢志敏在英國居住的房屋，右為馬來西亞籍共犯Ling。（翻攝自皇家檢控署X）

此案中，47歲的馬來西亞籍同夥林（Seng Hok Ling）也遭判刑，他被控協助轉移和洗錢加密貨幣，因承認一項轉移犯罪財產罪名，被判處4年11個月有期徒刑。

錢志敏在逃亡期間，不僅在倫敦租下月租超過1.7萬英鎊（約新台幣70.9萬元）的豪宅，還試圖購買價值數百萬英鎊的房產以轉換比特幣，但因違反洗錢相關法規和銀行KYC（了解你的客戶）政策而未得逞。調查人員在她留下的筆記中發現，她真的想成為某地區的「女王」，以結識公爵和皇室成員。《中央社》更引述警方資料，指出她曾規劃爭取台灣的承認，並編列預算以在台經營關係。





