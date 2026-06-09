將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

英國政府宣布將於下月實施新法，針對伊朗、俄羅斯及中國等敵對國家的代理人進行嚴厲打擊。此舉旨在防堵法律漏洞，防止外國勢力透過雇用犯罪分子在英境內進行監視、破壞或攻擊等威脅國家安全的行為。

英國首相 Keir Starmer 近日發表聲明指出，政府絕不容忍敵對勢力雇用小罪犯來執行「骯髒任務」。這項新法案是在倫敦發生一系列反猶太攻擊事件後提出的，旨在賦予執法部門更多權力，應對日益增長的外國干預威脅。新法預計將於下個月正式生效，重點打擊受外國政府指使的代理人活動。

廣告 廣告

根據英國情報機構軍情五處（MI5）的數據，去年涉及國家威脅的調查案件增加了 35%，其中包括 20 起由伊朗支持的潛在致命陰謀。近期英國境內發生多起針對猶太社區的縱火案，警方正調查是否與伊朗有關；此外，近期也有多名涉嫌為俄羅斯與中國組織從事間諜活動的人員遭到起訴。儘管中、俄、伊三國均否認相關指控，並稱其為政治宣傳，但英國政府仍決定加強法規應對。

新法規定，未來表達對指定代理組織的支持，或收受其資金從事監視、破壞等活動均屬違法，違者最高可面臨 14 年監禁。雖然許多英國國會議員強烈呼籲將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列入禁令名單，但目前官方尚未證實。預計法案生效後的第一年，將有約 10 個或更少的組織被列為首波打擊對象。

原文出處：英國下月實施新法嚴打敵對國家代理人 最高可判14年監禁

本文由AI協作，經編輯審核後發布