英國不計畫就格陵蘭議題對美關稅報復 籲冷靜溝通

（中央社記者陳韻聿倫敦19日專電）美國總統川普揚言對抵制美國取得格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，包括英國。英國首相施凱爾今天表示，貿易戰對任何人都沒有好處，排除現階段祭出關稅手段回應美方威脅，並呼籲冷靜溝通解決問題。

不過，施凱爾（Keir Starmer）也提到，同盟能夠長久，有賴相互尊重和夥伴關係，「而不是壓力」。

施凱爾強調，對盟友動用關稅手段是「完全錯誤」的行為，這不是在盟友之間化解分歧的正確方式，而以格陵蘭的安全為由，試圖合理化「經濟施壓」，更是無濟於事。

既然反對美方對盟友祭出關稅懲戒，施凱爾說，他認為英國若以關稅手段回應美方、導致貿易戰，也會是錯誤的做法，且將損害英國民眾利益。

川普（Donald Trump）訂21日在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）發表演說，一般預料歐洲各國領袖屆時將透過與川普面對面溝通，尋求化解爭端。

施凱爾今天就格陵蘭議題舉行記者會，並在開場演說提到，他常與川普交談，他的團隊也「每天」與川普政府的「所有關鍵人物」接觸；成熟的盟友關係不是假裝分歧不存在，而是能以直接但尊重對方的方式處理分歧，並聚焦於成果導向。

施凱爾強調，處理像格陵蘭如此嚴肅的議題，正確的策略是盟友之間冷靜討論。他稱英國是「務實的國家」，尋求透過協議解決問題，重視實質的解決方案更甚於口號，因此不會耽溺於各種可能傷害英國民眾利益的政治作秀和口水。

不過，施凱爾也指出，「務實」不代表「消極以對」，重視夥伴關係也不意味英國就得拋棄應堅守的原則。為確保國家利益，英國在手段上可以務實，但在重要價值觀上態度堅定。

川普威脅就格陵蘭議題對英國在內的歐洲8國加徵關稅，在對立日益尖銳的英國政壇引發難得一見的團結一致，即便是慣於自我標榜與川普陣營「理念相近」的英國改革黨黨魁法拉吉（Nigel Farage），也表態反對美方主張。

施凱爾今天在記者會試圖在對美與對歐關係、以及避免進一步激怒川普與堅守核心原則之間取得平衡，並回擊部分人士批評英國政府對川普和美國過於軟弱、所謂的英美特殊友好關係不過是英方的一廂情願。

自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）昨天呼籲英國政府，取消預定4月啟程的國王查爾斯三世（King Charles III）對美國是訪問。施凱爾今天在記者會未直接回應媒體相關提問，但強調「務實」策略的重要性。

施凱爾說，對美關係攸關英國的安全和經濟利益，政府有決心維持英美關係的強健並追求具體成果。

不過，施凱爾指出，有一個原則無法放棄，因為它攸關國際合作是否穩定和值得信賴。

他接著強調，只有格陵蘭和丹麥人民可以決定格陵蘭的政治地位，「我們會支持這項至關重要的基本權利」。

施凱爾另重申透過北大西洋公約組織（NATO）等「集體防衛」機制、「共同應對」安全挑戰的重要性，並指出英國等北約歐洲成員國正採取措施，強化格陵蘭的安全防衛，而美國也將在格陵蘭的安全防衛扮演核心角色。

格陵蘭是丹麥的自治領土。丹麥是北約成員國。

英國等部分北約歐洲成員國近日向格陵蘭部署軍事人員和裝備，以強化共同演訓和集體防衛，但川普質疑歐洲相關舉措意在「反美」。

今天記者會上，媒體詢問施凱爾，是否曾向川普澄清格陵蘭境內歐洲部隊的性質。施凱爾回應，他昨天與川普通話時，曾談及歐洲相關軍事部署，並向川普強調，歐洲會這麼做，正是為了協助保護格陵蘭免於俄羅斯侵害。

至於川普是否真會訴諸軍事手段強力取得格陵蘭，也就是不惜對北約歐洲成員國動武，施凱爾回應媒體詢問表示，他其實不認為川普真會這麼做，且問題應可透過溝通解決。（編輯：唐聲揚）1150119