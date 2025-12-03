英國也要右派兩黨合？法拉奇與保守黨：No！

英國改革黨的民調海放保守黨和工黨 圖：翻攝自英國改革黨魁法拉奇的X

[Newtalk新聞] 英國改革黨（Reform UK）領袖法拉奇（Nigel Farage ）稍早表示，與保守黨政黨合作聯手打下屆大選的想法已成為過去式。

《金融時報》（The Financial Times）先前曾引述匿名消息人士，指出法拉奇曾告訴捐助者，他認為英國改革黨與保守黨雙方達成協議是不可避免的。

該報指出，這表明「他（法拉奇）不認為（英國改革黨）自己可以單獨贏得政權」，也說明了將政治勢頭轉化為高位所面臨的挑戰。

英國《天空新聞》（Sky News）稍早報導，英國改革黨的一些支持者擔心，兩黨最終可能會爭奪相同的席位，導致右翼選票分散，從而使工黨受益。

另一些人則對「簡單多數制」（或稱「贏者通吃製」）感到擔憂，該制度意味著得票最多的候選人將贏得選區—即使他們未能獲得多數席位。

2024年，改革黨獲得了410萬張選票，成為第三大黨，但在650個席次中僅贏得5席。

《金融時報》的報導暗示，法拉奇覺得自己在2019年與保守黨達成協議後遭到了背叛。當時，他的脫歐黨（Brexit Party）幫助保守黨的強生（Boris Johnson）贏得了大選。

但改革黨領袖否認了這些傳言，並宣稱無論如何，在2026年5月的地方選舉之後，「保守黨將不再是一個全國性政黨」。

法拉奇說：「我絕對不會和一個我不信任的政黨達成協議。不做任何協議，只做反向整併。」

「和他們現在的狀況達成協議會讓我們失去選票。」

保守黨發言人也警告說，在英國改革黨現在的結構下，不會考慮任何交易或協議。

他補充說：「英國改革黨想要增加福利支出，並與普丁走近。只有保守黨才有團隊、有計劃、有魄力去實現這些目標。」

YouGov 最新民調顯示，英國改革黨的支持率為 26%，工黨和保守黨的支持率均為 19%，不分伯仲。

英國改革黨的氣勢已導致約 20 位前保守黨議員倒戈，其中包括英國前首相強生的盟友多里斯（Nadine Dorries ）。

然而，數據顯示，保守黨在捐款方面佔優勢——預計在 2025 年上半年，保守黨獲得的捐款是英國改革黨的三倍。

一位改革黨捐款人告訴《金融時報》：「他們必須團結起來。保守黨之所以能一直保持成功，是因為左翼一直處於分裂狀態……如果右翼也分裂，它就贏不了。」

一位工黨發言人同樣對兩黨進行了猛烈抨擊——聲稱保守黨破壞了公共服務，而改革黨則會進行「殘酷」的開支削減。

他們補充說：「這種見不得光的幕後陰謀會讓全國人民不寒而栗，也表明你根本不能相信法拉奇。」

