英國也要抓影子艦隊! 海軍獲授實權 公海扣押俄油輪 瑞典、芬蘭再聯手

[Newtalk新聞] 英國政府近期完成法律修訂，正式授權英國皇家海軍在大西洋與英吉利海峽水域攔截並扣押涉嫌規避對俄制裁的外國船隻，矛頭直指俄羅斯被稱為「影子艦隊」的油輪網路。相關行動未來將由英國皇家海軍與特種部隊共同執行，標誌著倫敦在對俄制裁執行層面邁出更具軍事色彩的一步。

據《英國廣播公司》（BBC）報導指出，英國政府已確認具備可行的法律機制，允許動用武裝部隊登船、攔截並扣押與俄羅斯規避制裁活動有關的船隻。報導表示，英國正「準備突襲並扣押俄羅斯暗艦隊油輪」，並明確計畫讓軍方實際行使相關權力。

美國海岸警衛隊等軍事單位仍在設法追擊委內瑞拉油輪。 圖：翻攝自 X《OSINTdefender》

根據《BBC》進一步說明，英國正效法美國的做法，考慮在公海上直接扣押所謂「影子艦隊」船隻。這些油輪長期被指協助俄羅斯、伊朗與委內瑞拉出口石油，以繞過西方制裁，且經常未懸掛有效國旗或使用複雜的船籍與保險安排，以規避監管。

與此同時，歐洲內部對強化對俄制裁的呼聲也持續升高。瑞典與芬蘭近日聯合敦促歐盟推出「強而有力」的第 20 輪對俄制裁方案，要求進一步加大對莫斯科在烏克蘭戰爭中的經濟與戰略壓力。

根據相關提案，北歐兩國主張的優先制裁措施包括：全面禁止歐盟企業為運載俄羅斯石油、天然氣與煤炭的船舶提供任何海上服務；加強對俄羅斯化肥出口的管制；以及取消現行對俄奢侈品出口的金額門檻，形同全面禁止此類商品出口。

