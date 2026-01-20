英國交還印度洋戰略樞紐查哥斯群島主權 川普發文怒批「極其愚蠢」



美國總統川普20日透過社群平台發文，怒批英國將印度洋重要戰略據點查哥斯群島主權，交還給非洲國家一事「極其愚蠢」，英國內部對此則出現分歧，在工黨政府捍衛該決策的同時，保守黨則是與川普沆瀣一氣，對政府進行批評，不過事實上，川普政府在去年5月時，才對英國的做法表達支持，如今卻說翻臉就翻臉，恐使美英之間的關係大受打擊。

川普突發文 批英國「毫無理由」交出群島主權一事「極其愚蠢」

英國廣播公司（BBC）報導，川普（Donlad Trump）20日透過社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，以嘲諷語氣表示「令人震驚的是，我們『睿智』的北約盟友英國，正計畫將美國重要軍事基地所在的狄耶戈加西亞島，在沒有任何理由的情況下，拱手讓給模里西斯（Mauritius）」。

川普強調包括俄國和中國，無疑「已經注意到這樣澈底的軟弱行徑」，並指出「這些國際勢力眼中只有實力」，因此「在我領導之下，美國才能夠在1年之內就獲得了前所未有的尊重」。對此，英國內部似乎也存在對立，首相首席秘書瓊斯（Darren Jones）表示，交還查哥斯群島的協議，為英國持續在該群島與周邊海域運作提供了重要的法理與安全依據，因此即便地緣政治局勢動盪，但不應因此而躑躅不前。

然而英國保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）批評這項協議是「全然的自我毀滅」（complete self-sabotage），強調「在這個問題上，川普總統的立場是正確的」，批評工黨籍首相施凱爾（Keir Starmer）不僅將領土拱手讓出，削弱了英國的安全，「更減弱了英國和北約在面對敵人時的實力」。

美國與英國在狄耶戈加西亞島上，建立聯合空軍基地，圖為去年美國對伊朗進行空襲之前，大量B-2轟炸機與加油機進駐基地的情形。（取自DVIDS網站）

模里西斯1968年從英國獨立 但旗下領土遭到分割

報導指出，在1968年模里西斯取得獨立地位之前，英國在1965年時支付了300萬英鎊，將原本屬於該國的查哥斯群島（Chagos Archipelago）分割，並且和美國簽訂了租借協議，讓美英雙方得以在狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）建立空軍基地，使當地成為美英兩國對中東發動軍事行動的重要樞紐，當時有超過千名島民被迫遷離該島。

獨立之後的模里西斯，則認為查哥斯群島是在受迫情形下被分割，因此持續聲索該地主權，英國政府在去年5月22日，與模里西斯簽署歸還主權的協議，除了確定該國擁有查哥斯群島主權，但英國將負責狄耶戈加西亞島的安全與防禦，且英國也將以每年1.01億英鎊（約43.026億元新台幣）的金額，承租迪耶戈加西亞島99年，並且可延長租約40年。

川普20日發文，怒批英國歸還印度洋戰略樞紐查哥斯群島主權一事「極其愚蠢」。（取自川普「真實社群」帳號）

美國去年對英國與模里西斯協議表達支持 出爾反爾態度恐影響美英關係

對於英國與模里西斯之間的協議，美方去年曾經表達支持的立場，國務卿盧比歐（Marco Rubio）當時透過聲明，代表川普政府對「英國與模里西斯之間所展現出的領導地、卓越遠見與堅定承諾」表達讚賞，並且表示美國政府對協議內容進行全面檢視之後，認定該協議可確保美英在狄耶戈加西亞島聯合軍事基地的持續運作，且川普本人也在白宮與施凱爾會面時，親口表達了支持之意，因此川普態度的反覆，恐將對美英之間的關係構成進一步的威脅。

