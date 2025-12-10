英國代表盼與台灣成頂尖科技夥伴 提升社會韌性

（中央社記者楊堯茹台北10日電）英國駐台代表包瓊郁接受中央社專訪表示，在台首要任務是要確保英國與台灣成為頂尖科技夥伴，連結彼此的創新與製造量能，同時表達對台灣安全議題的關切，期盼共同提升社會韌性、保護民主自由價值。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）9日接受中央社訪問，這是她2月到任後，首次接受媒體專訪，分享任內期望能深化英台雙向科技以及安全方面的合作。

包瓊郁表示，目標是要建立英國與台灣之間活絡的關係，尤其在科技領域的合作是優先工作。她說，大家都知道台灣在科技的優勢，但有所不知的是英國擁有世界第3大科技產業，因此希望能確保英國與台灣成為頂尖（top-tier）的科技夥伴。

包瓊郁提到，過去數月來，致力建立英台在教育機構的研發交流，並藉此連結英國的創新領域以及台灣的科技製造業龍頭。

此外，包瓊郁指出，另一工作重點則是關切英國與台灣之間的「共同安全擔憂」，包括更加緊密地合作提升網路安全、建立人工智慧（AI）標準以及保護全球供應鏈，而提升社會韌性以保護共享民主、自由價值也是雙邊應更加緊密合作的領域。

談到總統賴清德去年就任後成立全社會防衛韌性委員會，包瓊郁強調，台灣確實在建構社會韌性上有長足進步，並確保人民能理解台灣的處境以及所面臨的風險，這包括天然災害以及地緣政治處境。

包瓊郁以英國今年提出的「2025年戰略防衛檢討」（Strategic Defence Review）為例強調，「樂見英國取經於台灣」。

英台關係近年持續深化，從免試互換駕照、農業、航太以及貿易等領域都有進展，今年6月更進一步在「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）架構下，簽署「投資」、「數位貿易」及「能源與淨零排放」等3項支柱協議。

對此，包瓊郁強調，經濟與科技夥伴關係是英台活絡關係的一環，這會持續成長；也期望能持續致力屏除貿易障礙。

英國身為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）最新成員，對於台灣申請入會案，包瓊郁說，英國樂於分享成功入會的經驗，沒有任何一個申請案應獨自建構「奧克蘭三原則」中的「共識決」論述。

「奧克蘭原則」是CPTPP針對新成員入會審議訂定的3大核心標準，要求申請國需符合高標準、貿易規範紀錄良好、取得現有成員共識。

至於英國今年11月宣布正式加入「全球合作暨訓練架構」（GCTF），包瓊郁表示，台灣有許多專業能提供給世界，卻被許多國際舞台所封鎖，因此讓各國有實用途徑與台灣各領域專才有所連結至關重要。

包瓊郁強調，英國相信台灣有能力和空間參與國際組織，「在不需以國家為入會條件的組織，就應成為正式成員；需要的，就應給予觀察員身分」。

包瓊郁分享，英國明年將舉辦GCTF工作坊，聚焦韌性相關議題，其中包括網路安全。

GCTF自2015年由台灣與美國共同創設，日本、澳洲及加拿大相繼加入共同推動此一多邊合作平台，英國則是今年最新成員。GCTF至今累計舉辦逾90場研習與工作坊，涵蓋公共衛生、民主治理、婦女賦權、數位經濟及災害防救等領域，促進全球百餘國專家與官員的互動與合作。（編輯：林克倫）1141210