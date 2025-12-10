英國代表秀親和力 個人臉書記錄台灣足跡建立連結

（中央社記者楊堯茹台北10日電）英國駐台代表包瓊郁2月就任後，已造訪台灣18縣市，在個人臉書記錄足跡並分享到英國在台辦事處官方臉書。她接受中央社專訪時透露，使用個人臉書是希望能建立與台灣人民的連結，不只是政府對政府的關係，也讓工作好玩一些。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）9日接受中央社訪問，這是她到任後首次接受媒體專訪。

台灣對許多他國外交人員而言是職涯最後一站，但包瓊郁是在職涯高峰主動申請調派台灣，這股年輕活力也展現在社群媒體上。包瓊郁將個人臉書帳號連結上英國在台辦事處的官方臉書頁，這對國內外職業外交官之中實屬少見。

對此，包瓊郁解釋說，外交人員扮演連結者的角色，因此找到新的方式與台灣民眾建立連結，而非僅是政府對政府或政府對企業的關係。

包瓊郁接著表示，其次則是要向台灣人民宣傳英國。台灣人較常去日本、美國旅行或讀書，但英國也是很好的目的地，因此接洽了英國多間大學要讓台灣民眾理解其中的機會；第三則是希望能好玩一些，而社群媒體是發揮創造力的場域。

包瓊郁投身外交工作已超過20年，來台前於2021年至2022年擔任英國駐緬甸公使，首度派駐緬甸則是在20多歲時任政治科員，她將緬甸稱為「職涯愛情」（professional love affair）。

包瓊郁分享說，兩次派駐緬甸都遭逢巨變，包括軍事政變、大規模政治抗爭以及造成12萬人身亡的颱風。「緬甸永遠在我心頭上，但她在分崩離析」。

在兩度派駐緬甸的經驗中，包瓊郁多次與緬甸前領導人翁山蘇姬會面，並形容翁山蘇姬為「意志堅定並有強大決心的女性」。包瓊郁分享軼事指出，曾邀請翁山蘇姬出席她在緬甸的婚禮，「結果來了一堆武警，翁山蘇姬沒來」。

包瓊郁說，從在緬甸的見聞意識到，濫用自由對個人生活有多大的破壞，又人們在多大程度上願意為自己的權利、自由和民主而戰。而對英國人民和政府而言，民主權利、人類自由很大程度是英國所代表的價值。

包瓊郁在專訪尾聲與中央社玩起「快問快答」。被問及喜不喜歡臭豆腐，包瓊郁尷尬卻不失禮貌地微笑說「不對味」，但談到最喜歡的食物，她則秒答「花生捲冰淇淋」，還特別強調「要加香菜」。

至於來台前後對台灣的印象差異，包瓊郁說，來台前被告知台灣很方便，來台後則發現台灣不管是人民、氣候還是氛圍都非常溫暖，而YouBike則是她在台北移動的英雄。最害怕台灣的一點，包瓊郁坦言，「行人過馬路的時候，有些車子都不會停」。

記者接著問到，若不從事外交工作，會選擇什麼工作。包瓊郁分享說，想當職業網球選手，如果失敗會想當詩人，不過她最喜歡的運動是草地曲棍球，她希望能在台灣推廣此運動。

包瓊郁去年8月就來台學習中文，被問及中文是不是她學過的語言中最困難的，精通緬甸語的她以中文回答說「當然很難」，比看了就知道發音的緬甸文還難。（編輯：林克倫）1141210