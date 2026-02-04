英國保守黨譏首相施凱爾 大張旗鼓訪中卻「拿回Labubu」

英國保守黨黨魁巴登諾克，在下議院質詢時，嚴厲指責首相施凱爾這次的訪中之行，除了Labubu之外，什麼都沒拿到。

英國保守黨領袖巴登諾克，3日在下議院批評首相施凱爾對中國大陸的政策「軟弱且短視」，並且譏諷他日前的訪中行程，除了帶回「Labubu」玩偶之外，幾乎一無所獲。（葉柏毅報導）

外電報導，巴登諾克在下議院表示，她當然主張英國應該與中國接觸，「即使中國是一個威權國家，企圖破壞英國的利益」。但是巴登諾克認為，保守黨反對施凱爾的，不是他與中國接觸，而是他的作法「軟弱且短視」。她也譏諷施凱爾這次的中國大陸之行，「除了行李箱裡的那個Labubu玩偶之外，幾乎一無所獲」。巴登諾克還附帶了一句說，希望有人檢查那個Labubu，裡面有沒有被裝了竊聽器。

施凱爾則反擊指出，他對於來自中國的威脅，「有清楚認知」，但工黨同時主張，中國是全球第二大經濟體，「如果無視這個現實，根本就無法保障英國的國家利益」。施凱爾說，工黨可以做到兩件事同時並進，也就是在保護英國利益的同時，也能在中國尋求合作機會。

然而巴登諾克隨後嚴厲質問施凱爾，這次中國行，為英國公民黎智英做了什麼，答案是「什麼都沒有」。中國是否承諾停止在俄烏戰爭中助長對抗英國的行動？是否停止對英國無休止的網路攻擊？有嗎？巴登諾克說，大家都知道答案。