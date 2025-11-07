英國倫敦國王學院研究 欣賞藝術真跡減壓又免疫

倫敦薩默塞特府旗下的科陶德美術館，收藏了從中世紀到20世紀的藝術作品，尤其又以印象派和後印象派畫作而著稱。

倫敦國王學院的研究人員，將50名年齡介於18到40歲的成年人，分為實驗組和對照組，給他們20分鐘時間欣賞馬內、梵谷、高更、羅特列克四位大師的畫作，唯一不同的是實驗組在美術館觀賞真跡，而對照組是在非藝廊空間看複製品，然後紀錄分析他們的生理反應。

實驗參與者金艾倫說：「我想我真的理解到藝術有多強大，還有如果你真的專注作品，每一件作品，然後試著與它建立溝通，然後你的身體就會有一種放鬆的感覺，你的呼吸也慢了下來。」

研究人員收集了實驗參與者，進入展廳之前與之後的壓力指標皮質醇，以及兩項與免疫系統有關的蛋白質，白血球介素-6、腫瘤壞死因子，並以智慧穿戴手錶紀錄心跳、體溫的變化。進一步分析後發現，在美術館裡欣賞原創藝術作品的人，皮質醇下降22%，對照組只有8%；白血球介素-6、腫瘤壞死因子分別下降30%與28%，對照組則是沒有變化。

倫敦國王學院生理學家伍德斯博士表示，「這對他們有明顯的舒緩作用，這可由美術館受試者皮質醇下降獲得證實，而對照組觀看複製品受試者則沒有，還有我們的免疫指標顯示免疫系統有所抑制，所以這顯示民眾全心投入和藝術交流，而他們也非常的輕鬆。」

藝術基金董事華德曼指出，「我們有科學研究來佐證，真正令人興奮的是，無論你對藝術了解多少，它對你的健康影響都是一樣的，所以你不需要懂任何藝術知識才能獲得健康益處，只要走進美術館欣賞藝術就好，你不需要有學位，也不需要知道你在看什麼，這對每個人都是一樣的。」

英國藝術基金董事強調，這項研究證實了基金會長久以來的信念，「藝術有益健康」，鼓勵大眾閒暇之餘，不妨抽空多到博物館或美術館走走，親身感受藝術帶來的強大力量。