英國倫敦戴芬娜基金會公開徵選臺灣藝術家或策展人駐村 即日起開放報名至2月22日止

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部駐英國代表處文化組持續與倫敦重要駐村機構戴芬娜基金會（Delfina Foundation）合作，今年將徵選1名臺灣藝術家或策展人進駐，展開為期12週的駐村計畫，時間為今年6月25日至9月11日，期以促進我國新銳藝術人才發展創作及國際連結經驗。

戴芬娜基金會為英國知名藝術發展機構，於英國及歐陸地區擁有廣泛專業網絡與連結，亦提供多類型的輔導及諮詢，協助藝術人才經營國際連結，且坐落於倫敦市中心，地點優越，相當適合有志於國際交流的藝術家或策展人進駐。

本次徵選對象包含我國藝術家及策展人，無限制創作研究主題，期待更多藝術人才踴躍報名，藉由基金會專業輔導及網絡，與英國當代藝術社群發展對話，展現回應全球議題的實力，進一步拓展我國當代藝術人才未來國際參與面向。

獲選者除了於駐村期間進行獨立研究與創作以外，基金會將協助及鼓勵同期駐村藝術家之間舉辦各種非正式聚會或討論，同時也將安排獲選者參加各項外部行程及人脈媒合活動，如安排造訪美術館、藝廊、公共藝術機構、藝術家經營的工作室，以利駐村藝術人才積極與當地藝術界互相交流激盪。也將有機會參訪倫敦以外的相關機構，於參訪行程及各類活動中與當地及國際藝術家、策展人、學者及研究者進行交流，同時也提供專業輔導，包含協助引介符合研究主旨的機構團體、安排英國當地藝術業界專家提供發展諮詢服務等。

徵選報名截止日為2月22日（英國GMT標準時間），申請者將由戴芬娜基金會召集英國藝術家及策展人等專業人士組成委員會共同進行評選，首輪為作品集書面評選，進入第2輪的候選者將受邀以視訊遠距方式面談，基金會預計於3月下旬通知申請者評選結果。

有關本次公開徵選的申請條件、可獲資源、應備申請文件及申請方式，請參見戴芬娜基金會官網