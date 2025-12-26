英國傳奇歌手過世！昔曾撐起60年代搖滾樂 他證實：健康已惡化15年

記者王培驊／綜合報導

英國搖滾樂壇傳來噩耗，一位深刻影響60年代英倫搖滾走向的傳奇吉他手麥可・亞伯拉罕（Mick Abrahams）於12月21日辭世，享壽82歲。他曾是英國知名Jethro Tull（傑叟羅圖）樂團的創始成員之一，也是藍調搖滾團體Blodwyn Pig的靈魂人物，消息曝光後，讓無數樂迷感到不捨。

英國傑叟羅圖（Jethro Tull）樂團創始成員，傳奇吉他手麥可・亞伯拉罕（Mick Abrahams）過世。（圖／翻攝自X平台）

亞伯拉罕出生於英國盧頓（Luton），1967年至1968年間短暫卻關鍵性地參與一支後來被視為搖滾史上里程碑的樂團早期陣容，1960年代末期在英國的傑叟羅圖（Jethro Tull）樂團是搖滾音樂歷史上非常特別的隊伍，以厚實又極具情感張力的吉他風格聞名，結合藍調、民謠與古典元素，為當時仍在摸索方向的樂團奠定重要基礎，也參與首張專輯《This Was》的錄製。

廣告 廣告

傳奇吉他手麥可・亞伯拉罕（Mick Abrahams）過世。（圖／翻攝自X平台）

不過，隨著音樂理念分歧，亞伯拉罕在專輯完成後不久便選擇離團，轉而成立Blodwyn Pig，持續深耕藍調搖滾路線，並以主唱兼吉他手身分活躍於樂壇。此後，他也展開長達數十年的個人音樂生涯，直到2017年才正式退休。

該團主唱伊恩・安德森（Ian Anderson）透過官網發文證實死訊，形容亞伯拉罕是一位「嗓音強而有力、吉他演奏兼具爆發力與詩意的音樂人」，並透露他過去15年健康狀況持續惡化，最終無法再登台演出或正常社交。

安德森也提到，亞伯拉罕對樂團早期發展「至關重要」，即便離開後，仍將自身的音樂理念發揮到極致，成為舞台上極具個人特色的存在。他感性表示：「他的家人與摯友，完全可以為他留下的音樂成就與影響力感到驕傲。」亞伯拉罕晚年作風低調，被形容是偏好在家鄉周邊演出的「宅型音樂人」，但他留下的音樂，卻早已走出地方，成為英國搖滾史重要的一頁。

更多三立新聞網報導

張柏芝爆剖腹產回家「半個人都沒有」！自救發炎傷口 她喊：真的沒有人

Winter和柾國傳緋聞首現身！情侶刺青全消失 粉絲點1原因氣炸：太晚了

又被挖黑歷史！王ADEN「寫歌搭訕可愛女生」還拍成影片 遭狠酸：太自戀

71歲趙雅芝傳婚變！「聚會上1舉動」被港媒抓包 和他緊靠肩黏TT引猜測

