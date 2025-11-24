英國兒童貧困率歷史新高 1/3孩童陷貧窮困境、100萬名淪赤貧

儘管英國為全球最富裕的國家之一，然而英國兒童貧困率已達歷史新高，約有450萬名兒童生活在相對貧困中，其中100萬名兒童甚至處於赤貧狀態，連保暖、乾燥、穿衣和溫飽等基本需求都無法滿足。

英國兒童貧困率達歷史新高。 （示意圖／unsplash）

《CNN》24日報導，由於英國生活成本飆升，加上多年來政府的財政緊縮政策導致社會保障體系崩潰，英國的兒童貧困率已達到歷史新高。

英國政府4月發布的一份報告顯示，英國約有三分之一的兒童——約450萬人——生活在相對貧困之中。通常，貧窮的定義是家庭收入低於全國中位數收入（扣除住房成本後）的60%。

廣告 廣告

根據約瑟夫朗特里基金會2023年的研究顯示，其中100萬名兒童處於赤貧，連最基本的生活需求──保暖、乾燥、衣食──都無法滿足。該基金會致力於研究貧困問題並制定相關政策以應對貧困。

據報導，即使是收入遠高於貧窮線的家庭，住房和托育費用，尤其是在倫敦，也可能高得驚人，以至於根本沒有錢用於其他任何方面。約有70%生活在貧困中的兒童至少有一位家長在工作，顯示工作已不再能提供財務保障。

住在倫敦的賈菲年薪達4萬5000英鎊（約185萬元新台幣），遠高於英國平均水準，但她仍需依賴慈善機構的協助。她說，支付房租、托育費、食物和家庭帳單後，每月只剩192英鎊（約7900元新台幣）應急，無法存錢也無法為孩子做更多事。英國的育兒成本比大多數其他富裕國家都要高——根據智庫財政研究所2022年發布的數據，育兒費用約佔夫妻家庭淨收入的25%，單親家庭淨收入的60%。

近半數黑人和亞裔社區兒童生活在貧困中，相較之下白人兒童僅24%。 （示意圖／unsplash）

數據顯示，近半數黑人和亞裔社區兒童生活在貧困中，相較之下白人兒童僅24%。

學者和倡議者認為，貧困上升與2010年至2024年保守黨政府推行的緊縮政策息息相關。約克大學社會政策榮譽教授布拉德肖指出，三項福利限制措施，包括家庭福利總額上限、住房補助限制，以及「兩孩福利上限」政策，極大地導致了當今兒童貧困的增加。

自去年7月上任的工黨政府發言人表示，承諾將通過投入5億英鎊（約206億元新台幣）設立家庭中心、擴大免費學校午餐範圍等措施，以確保「每個孩子都有最好的開始」。儘管工黨將解決兒童貧困視為優先事項，但如何在兌現增加公共服務支出的承諾的同時，又遵守不增加勞動人民稅收的競選宣言仍是一大難題。

延伸閱讀

靠AI救命？郁方尪赴阿布達比突腹痛 「問診ChatGPT」急在國外動手術

逆轉護理師出走潮！台東醫院人力「不減反增」 院長：增福利、減瑣事

陳水扁大玩AI開張「陳水扁食」 網友敲碗：一定朝聖