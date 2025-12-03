英國再延後中巨型使館計畫核准期限 中方：強烈不滿

（中央社台北3日電）中國擬在倫敦興建巨型使館一事備受爭議，英國政府再次延後此案的定奪期限至明年1月20日。對此，中國駐英大使館回應「強烈不滿」和「堅決反對」，並敦促英方盡快批准，以免損害雙方互信與合作。

中國擬在倫敦名勝「倫敦塔」（Tower of London）附近興建歐洲規模最大的中國使館，此舉備受爭議並遭多方反對。英國住房大臣利德（Steve Reed）先前已將審議此案的最後期限延至12月10日。英國政府當地時間2日又表示，已將定奪此案的最後期限延至1月20日。

據中國駐英大使館官網2日晚間發布，有記者提問，媒體報導稱，英國住房、社區和地方政府事務部發出通告表示，因需要徵求項目有關各方對英國外交發展部和內政部等方面來函的意見，決定把對中方新館舍規劃申請的審批時限由12月10日推遲至2026年1月20日。中國使館對此有何評論？

中國駐英大使館以發言人名義表示，「我們對英方一再推遲對中方新館舍規劃申請的審批時限表示強烈不滿和堅決反對」，並且「強烈敦促英方盡快批准中方規劃申請」，以免進一步損害雙方互信與合作。

橫跨英國政治光譜的居民、人權組織與對中強硬派人士都反對這項大使館興建案，擔心恐被用來監視與騷擾異議人士。英國首相施凱爾（Keir Starmer）發言人表示，由於「特殊安全影響」，需要更多時間來審議這項申請。

目前英中關係仍然緊張，雙方互相指責從事間諜活動，並在前英國殖民地香港的未來發展上意見分歧。施凱爾試圖重啟英中關係，中國使館興建案是其中關鍵議題。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1141203