英國前內政副大臣杜耿涵下議員第二度訪臺

外交部政務次長吳志中（左三）與午宴貴賓合影

外交部政務次長吳志中午宴歡迎英國前內政副大臣杜耿涵（Tom Tugendhat）下議員再度訪臺，感謝他長期對臺灣自由與民主的堅定支持，雙方並就印太區域安全及地緣戰略等議題深入交換意見。

吳政務次長指出，臺歐關係近年持續升溫，歐洲各國挺臺力道顯著提升。副總統蕭美琴去年11月應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，創下我國副元首在歐洲議會演說首例，即為臺歐關係向前邁進的明證。臺灣在全球經貿及科技供應鏈扮演關鍵角色，去年經濟成長率高達7.37%，位居亞洲第一，臺英在深化經貿戰略關係、強化兩國經濟安全及供應鏈韌性等都有寬闊的合作前景。面對威權勢力擴張帶來的共同挑戰，雙方也可相互借鑒經驗，深化交流合作。

外交部表示，杜耿涵下議員是我國在英國國會重要友人，長期捍衛民主與自由價值，此次來訪再次以行動展現對臺灣的堅定支持，以及對臺英雙邊交流合作的重視。外交部將持續在既有良好基礎上，與英國各界友人齊力深化臺英夥伴關係，推動雙邊關係的全面發展。