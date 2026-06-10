英國前外交官在國會作證：中國曾在英國首相座車裝追蹤器
[Newtalk新聞] 曾在中國工作22年的前英國外交官帕頓（Charles Parton）昨（9）日出席英國國會下議院商業和貿易委員會聽證會時指出，當局曾在首相的公務車內發現了一個中國製的追蹤裝置。
《每日郵報》（Daily Mail）稍早報導，帕頓在聽證會上向英國國會議員證實：「2022年，首相的車通過蜂窩通信模組（cellular modules）向中國發送數據。」
英國在2022年政治動盪，1年內換了3位首相。報導指出，目前尚不清楚該裝置的目標人物是當年的三位保守黨首相中的哪一位，強生（Boris Johnson）、特拉斯（Liz Truss）或蘇納克（Rishi Sunak）。
當議員們就此事質詢帕頓時，這位曾擔任外交官近40年（其中20多年在中國、香港和台灣工作）的人士補充道：「一位政府高級官員告訴我，他肯定知道這輛車是誰的。」
帕頓是在討論蜂窩通信模組時發表上述言論的。他警告說，蜂窩通信模組「無處不在」，包括飛機、汽車甚至智慧門鈴。
他告訴議員們：「中國人的目標是壟斷蜂窩通信模組的生產，而且他們在這方面已經做得相當不錯了。」
「如果中國人想讓你們所有的車輛都癱瘓，因為它們都裝有蜂窩通信模組，這並不難。」
英國安全官員後來拆解了部長和外交官使用的政府車輛，以尋找追蹤裝置。
據稱，電動車零件在作為密封單元交付給製造商之前，會被預先植入SIM卡，這些SIM卡能夠將資料發送回中國的國有供應商。
竊聽器被發現後，北京方面駁斥了這些說法，稱其「毫無根據，純屬謠言」，並補充說：「我們堅決反對將政治因素操縱正常的經貿合作，反對任何抹黑中國企業的行徑。」
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