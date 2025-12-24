英國前議員「下藥迷姦」前妻13年 「揪5男犯案」共判56罪

英國一起前議員下藥性侵前妻的案件震驚當地。示意圖。取自Unsplash



英國前地方議員楊恩（Philip Young）被指控多次對前妻下藥性侵長達13年，甚至邀集另外5名男子共同犯案。警方指出，6名被告合計涉及56項性犯罪，其中主嫌另被查出持有兒童不雅影像。

綜合《BBC》與《路透社》報導，英國Wiltshire Police 表示，現年49歲的楊恩原籍斯溫頓，現居倫敦恩菲爾德，他被控於2010年至2023年間，對48歲的前妻喬安妮（Joanne Young）多次下藥使其陷入昏迷或喪失反抗能力後，進行性行為，並涉及偷窺等行為。兩人目前已離婚。

警方進一步指出，楊恩除涉及多項強姦與性侵犯罪外，還被查出持有兒童不雅照片及其他「極端影像」，目前已被法院裁定還押候審。喬安妮則主動放棄英國法律賦予被害人的匿名權，選擇公開身分，面對後續司法程序。

除楊恩外，另有5名男子被依不同罪名起訴，包括61歲的理查德・威爾金斯（Richard Wilkins），被控1項強姦罪及性騷擾罪；47歲的諾曼・馬克索尼（Norman Macksoni），被控1項強姦罪及持有極端影像罪；47歲的迪恩・漢密爾頓（Dean Hamilton），被控強姦、插入式性侵及2項性騷擾罪；37歲的穆罕默德・哈桑（Mohammed Hassan），被控性騷擾罪；以及31歲的康納・桑德森・多伊爾（Conner Sanderson Doyle），被控插入式性侵及性騷擾罪。

警方表示，除楊恩遭還押外，其餘5名被告目前獲准交保，6人均預計於當地時間12月23日出庭應訊。

威爾特郡刑事總警司史密斯（Geoff Smith）指出，此案為一項「複雜且大規模的調查」，目前的起訴已是重大進展。他也透露，喬安妮是在接受專業警員與相關單位多次協助與討論後，才慎重決定放棄匿名權，期盼透過公開身分，促使案件能被完整揭露與審理。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

