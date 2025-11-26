英國前首相公開罹攝護腺癌！2症狀發現恐已晚期，提前做一檢查可救命
今年59歲的英國前首相大衛．卡麥隆（David Cameron），近期在接受媒體訪問時證實自己罹患攝護腺癌。訪問中卡麥隆提到，會去做檢查完全是因為太太Samantha的一句提醒。夫妻倆剛好在收聽BBC廣播訪問企業家Nick Jones的一段訪談，嘉賓分享自己確診後呼籲更多男性早點篩檢，太太聽完馬上對他說：「你也該去檢查一下。」
卡麥隆後來接受了PSA（攝護腺特異抗原）抽血檢查，發現指數偏高，再做磁振造影（MRI）與切片後確診。他坦言，聽到醫師說「你得了癌症」的那一刻，「是所有人最害怕聽到的這些話」。
他直言：「男性最不擅長的，就是面對自己的健康問題。」確診後，他也面臨許多患者都有的難題：「到底要繼續觀察？還是立刻治療？」最後他選擇了局部消融治療（focal therapy），以電波或超音波方式，精準破壞癌變細胞。
卡麥隆說，他原本不想公開自己私密的健康狀況，但他覺得「我必須站出來呼籲」，他支持英國開始規劃高風險男性的攝護腺癌篩檢制度，因為PSA檢測其實很簡單，卻可能早一步抓到癌症。
PSA高、切片兩次都沒找到！MRI協助揪出第三期癌症
在台灣，也有許多男性因為「早期沒症狀」而拖到癌症變大才發現。
一位旅居國外的75歲李先生，長期排尿不順，PSA指數多年都偏高，但他分別在國內外做過兩次傳統隨機切片檢查，結果都沒有發現癌細胞，但他的PSA值一直緩慢升高。台北慈濟醫院泌尿科主治醫師鐘伯恩建議他做MRI檢查，影像一看才發現癌灶躲在傳統切片難以取樣的「前列腺前區」，後續確診為「臨床第三期攝護腺癌」。
因為腫瘤已突破攝護腺包膜，醫療團隊安排達文西護腺根除手術，再搭配後續放射治療，目前恢復狀況良好。鐘伯恩醫師提醒，攝護腺癌為可早期診斷且治癒率高的疾病，愈早發現，治療選擇愈多，預後愈佳。男性若有排尿相關症狀，應避免諱疾忌醫，確保早期發現與妥善治療。
排尿困難、骨頭痛才發現已晚期，務必及早檢查
在台灣，攝護腺癌為2024年男性十大癌症死因第6位，尤其好發於年長男性。美國82歲前總統拜登前陣子也驚傳罹患侵襲性攝護腺癌（aggressive prostate cancer），癌細胞甚至已擴散至骨骼。
攝護腺癌的主要危險因子包括高齡、家族病史與特定遺傳基因突變，由於早期幾乎無症狀，常常在出現排尿困難、骨頭痛等明顯症狀時已是中晚期，錯失治療黃金期。
傳統檢查方式包含肛門指診、PSA血液檢測與隨機切片。新光醫院泌尿科主治醫師李秉叡即表示，攝護腺癌篩檢可先做攝護腺特異抗原（PSA），以期及早發現潛在風險，並爭取早期介入治療的機會。
PSA為什麼會升高？6大常見原因導致數值異常
李秉叡醫師分析，當PSA數值偏高時（>4 ng/mL）不等於就是癌症！以下因素也可能導致異常：
良性攝護腺增生：隨著年齡增長，攝護腺體積逐漸變大，可能導致PSA值上升，屬常見的非惡性原因。
攝護腺發炎：包括急性與慢性攝護腺炎。急性發炎多與細菌感染相關，常伴有發燒、排尿疼痛；慢性則可能與排尿功能障礙或反覆感染有關，皆可能造成 PSA 異常升高。
物理刺激：例如攝護腺按摩、切片、經直腸超音波檢查或尿管放置等醫療處置，都可能暫時性提高PSA值。
泌尿道感染：感染引發的局部發炎可能波及攝護腺組織，使PSA升高。
生活因素：射精、長時間騎乘自行車、劇烈運動等活動，可能使PSA值短暫上升，建議抽血檢查前避免這些情形。
攝護腺癌：此為最需警惕的原因，特別是當PSA升高合併其他臨床異常時，需進一步檢查以排除癌症可能。
PSA偏高不一定是癌，3階段檢查確認病因
李秉叡醫師建議，當PSA出現異常時，不需要恐慌，還需按步驟檢查。第一步是諮詢泌尿科醫師，由醫師綜合病史、身體檢查與PSA變化，決定後續追蹤方式。如果是第一次偏高，建議先排除短暫因素如發炎、運動、射精等，並在4～6週後重複檢測一次。
若數值持續升高，就需要進一步評估，包括肛門指診與骨盆腔MRI，從影像找出可疑病灶，避免不必要的切片。醫師也可能安排其他血液指標，例如游離PSA比例（free/total PSA ratio）或攝護腺健康指數（PHI），提高風險判斷的準確度。
最後，如果PSA持續異常或MRI看到高風險病灶，就會安排攝護腺切片。切片是目前唯一能確診攝護腺癌的方式，也是決定後續治療計畫的重要步驟。
陳月卿1杯告別胃痛、脹氣，食道宛如新生兒！他實測7日發炎指數下降 別再捨不得丟！佔空間還有害健康的「5種日用品」你該早點斷捨離
