英國劍橋郡火車驚傳持刀傷人 數名傷者送醫兩人被捕

（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國警方表示，英格蘭東部劍橋郡一列火車今天發生持刀傷人事件，警方已逮捕兩名嫌犯，還有數名傷者送醫治療。

法新社報導，英國交通警察局（BTP）在社群媒體X平台發文指出：「我們目前正在處理一列開往亨丁頓（Huntingdon）的火車上發生的事件，數人遭到刺傷…，有兩人已被逮捕。」

劍橋郡（Cambridgeshire）警方談到：「數人已被送往醫院。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在X平台發文寫道，這起「駭人聽聞的事件」令人深感擔憂，「我向所有受影響者致上慰問，並感謝緊急部門人員迅速應對」。

武裝警察已抵案發現場，這列火車正停靠在東英格蘭市集小鎮亨丁頓。

火車營運商倫敦東北鐵路公司（LNER）表示，相關當局在亨丁頓車站處理這起事件期間，公司所有鐵路路線已停駛。（編譯：洪培英）1141102