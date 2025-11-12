英國加入GCTF 林佳龍：國際社會肯定台灣貢獻

（中央社記者楊堯茹台北12日電）「全球合作暨訓練架構」（GCTF）邁入10週年，外交部今天表示，英國駐台代表包瓊郁宣布正式加入GCTF，外交部長林佳龍肯定與英國的夥伴關係深化，也認為這展現國際對台灣貢獻的高度肯定。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部誠摯歡迎英國正式加入「全球合作暨訓練架構」（GCTF），與台灣、美國、日本、澳洲及加拿大共同推動此一多邊合作平台。英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）今天於GCTF「建構具韌性的能源未來」國際研習營致詞宣布此一消息。

廣告 廣告

包瓊郁表示，過去幾年，在參與許多「全球合作暨訓練架構」的工作坊之後，英國在台辦事處很高興自然而然地成為正式會員。

林佳龍指出，適逢GCTF邁入10週年，英國的加入象徵夥伴關係持續深化，並展現國際社會對台灣積極貢獻全球議題的高度肯定。英國長期關注印太和平與穩定，並推動民主、法治、人權及永續發展，英方的參與將為GCTF注入更多專業能量與國際影響力。

外交部說明，GCTF自2015年由台灣與美國共同創設以來，已成為理念相近國家協力交流的重要平台，累計舉辦逾90場研習與工作坊，涵蓋公共衛生、民主治理、婦女賦權、數位經濟及災害防救等領域，促進全球百餘國專家、官員互動與合作。

外交部強調，台灣將持續秉持價值外交與總合外交理念，與各夥伴深化合作，透過GCTF共同為全球福祉作出實質貢獻。（編輯：蘇志宗）1141112