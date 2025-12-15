英國加密資產監管出爐 將於 2027 年正式納入金融法規

英國確定 2027 年納管加密資產 監管時程出爐、產業準備期正式啟動

英國財政部表示，為加密資產市場訂下監管相關的法規預計於 2027 年 10 月上路，屆時加密貨幣與其他數位資產將納入既有金融監理體系，提升市場穩定性與可預期性，並降低不法行為風險。

根據財政部說法，政府將把現行金融法規的適用範圍擴及從事加密資產相關業務的企業，並於近期把立法內容提交國會審議，英國在制度設計上選擇向美國靠攏，而非採用歐盟已於 2024 年生效、專為加密資產訂立的獨立規範。財政部補充，自年初公布草案以來，後續修正幅度不大，整體方向並未改變。

英國政府宣布，2027 年 10 月起將把加密資產納入既有金融監理體系，以明確規範提升市場穩定性。圖:istockphoto

在全球市場方面，美國新政府上任後釋出支持加密資產發展的政策訊號，再度推升市場關注度。儘管比特幣在創下歷史新高後出現明顯回檔，加密資產仍被視為重要的新興金融領域。相較之下，美國被業界認為監管態度相對友善，而歐盟則以完整法制對市場進行較嚴格的管理。

英國政府同時強調國際合作的重要性，表示將透過「跨大西洋工作小組」與美國持續交流，討論數位資產的監管原則與實務經驗。財政大臣雷切爾．里夫斯指出，新制度的目的在於讓市場有清楚可循的規範，強化消費者保護，並避免不法分子利用制度漏洞從事非法活動。

隨著政策方向逐步明朗，英國監管機構也開始推進相關配套。金融行為監理局正規劃針對交易行為、市場濫用、防管資產託管與發行訂定細則；英格蘭銀行則已提出穩定幣的監理構想，聚焦其在日常支付中的潛在風險。英國央行與金融行為監理局皆表示，相關規則預計在 2026 年底前定案，儘管監管制度逐步成形，主管機關仍持續提醒投資風險，強調加密資產價格波動劇烈，投資人應有承擔全部損失的心理準備。