英國史上最大洗錢案宣判 中國主謀錢志敏遭判刑11.8年

在以開發高科技健康產品和比特幣挖礦為名，實際為詐騙將近13萬名中國投資人，總金額超過400億人民幣、相當於台幣1800億後，今年47歲的錢志敏在英國成為階下囚，將她判刑的是英國倫敦南華克皇家法院，因洗錢案判她11年8個月徒刑。

倫敦都會區警察局經濟暨網路犯罪部門主任萊恩指出，「我們查扣超過6.1萬枚比特幣，市值約50億英鎊（2100億台幣）以及其他已知的加密資產，總值超過200億英鎊（約8500億台幣），這是全球目前已確認的最大宗加密貨幣查扣案。」

廣告 廣告

去年4月22日倫敦警方在英格蘭北部約克市錢志敏的租處執行逮捕令。

警方說道，「妳會說英文嗎？我們認為妳是錢志敏，妳現在因犯下洗錢罪被逮捕。」

警方指出，錢志敏在2014到2017年間以化名張亞迪在中國策劃龐大詐騙案，不法所得隨後轉存為比特幣資產。之後她用假護照逃往英國，2018年9月試圖透過購置房地產來洗錢卻引起警方注意，還住在月租超過1.7萬英鎊、相當於台幣70萬元的倫敦豪宅。

在英國期間她過著打電玩、網購的生活，甚至夢想在歐洲一塊無主地成立小國家並擔任女王。

更多公視新聞網報導

中國2科研船擾台 我派艦艇驅離

