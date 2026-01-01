英國喜迎2026！璀璨煙火照亮泰晤士河畔

▲台灣時間1月1日早上8點，英國也正式邁入2026年，逾萬枚璀璨煙花照亮倫敦夜空，在著名的倫敦眼（London Eye）上空綻放。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 揮別2025、迎接2026年，台灣時間1月1日早上8點，英國首都倫敦，璀璨煙花照亮夜空，在著名的倫敦眼（London Eye）上空綻放，伴隨大笨鐘響，英國人民也帶著對新一年的美好祝願，邁入2026。

綜合《BBC》等英媒報導，這場跨年秀，耗費約1.2萬枚煙火，歷時約12分鐘，是歐洲規模最大的年度煙火表演，由倫敦市長沙迪克罕（Sadiq Khan）帶頭，事先經過數月的精心策劃，與「BBC Studios Events」、環球影城等機構單位合作， 32名煙火、音響和燈光專業技術人員的全心投入，泰晤士河畔的倫敦眼，正是這場壯觀表演的中心。

根據倫敦市政府官網，當晚約有10萬名持票觀眾聚集在泰晤士河兩岸，每年的跨年活動都會吸引成千上萬的國內外遊客，向世界展示倫敦的獨特魅力，還促進當地觀光經濟，光是販售跨年煙火觀賞門票，就可帶來約1400萬英鎊的年度額外收入。

這場享譽全球的煙火秀，回顧了2025年的榮譽與成果，包括英國過去一年，在體育、特別是女子運動方面取得的成就，並向2026年傳遞了「團結一致」的訊息。

市長沙迪克罕表示，很高興能再次證明，倫敦的新年慶祝活動為何是全球最盛大的活動之一：「倫敦永遠是一座充滿希望的城市，一個屬於所有人的城市。」

