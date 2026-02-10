英國因黎智英案擴大BNO計畫 中國大使館怒批「讓港人淪為二等公民」

香港傳媒大亨黎智英2020年8月10日被港府派警察上銬上鍊逮捕，關押至今。美聯社



香港壹傳媒創辦人黎智英因違反港版國安法罪名成立，9日被重判20年有期徒刑，引發全球關注。英國政府同日宣布，擴大「英國國民（海外）護照」（BNO）計畫，允許符合資格的香港民眾申請BNO護照，引來中國外交單位怒批。

CNBC電視台報導，中國駐倫敦大使館發言人10日發布聲明，批評英國擴大針對香港居民簽證計畫的決定是干涉內政。

聲明指出：「英方先前類似做法已導致一些受蠱惑的港人背井離鄉，到英國後遭受歧視、生計窘迫，淪為『二等公民』。英方現在進一步玩弄BNO伎倆，其行可鄙，其心可誅。」聲明並形容英方計畫是「卑鄙」且「應受譴責的。」

聲明也重申「中方一貫堅決反對英方操弄BNO問題，干涉中國內政」。

英國9日擴大BNO計畫，允許BNO持有者，其在1997年香港移交給中國時未滿18歲的子女，現可獨立於父母之外，單獨申請BNO護照。

中國大使館也在官網發布「答記者問」，內容與聲明大致相同，並厲聲表示：「我們敦促英方認清大勢，停止政治操弄，停止干涉香港事務和中國內政，否則必將自取其辱、自食惡果！」

因港府2020年實施港版國安法，英國以該法違反《中英聯合聲明》，宣布自2021年1月起，符合BNO身分的港人及家屬，將可在英國居住、讀書或工作，居留滿5年可申請無限期居留，再居住12個月後可登記成英國公民。

據統計，自BNO計畫2021年啟動以來，已有超過23萬人獲發簽證，近17萬人已移居英國。據英國政府估計，未來5年將有2.6萬名港人抵達英國。

78歲的黎智英是港版國安法生效後首批被捕人士之一，他被控「串謀勾結外國勢力」及一項「發布煽動刊物」兩罪，去年12月遭判罪名全部成立，9日被重判20年。已遭覊押超過5年的黎智英不曾認罪。

英國首相施凱爾上月底訪問中國，他表示會見中國國家主席習近平時曾提到黎智英案。

