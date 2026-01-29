英國國教首位女性大主教就任 譴責厭女症

繼女王、女首相之後，英國又有了女性大主教 圖：翻攝自坎特伯利大主教穆拉利的Ｘ

[Newtalk新聞] 第106任坎特伯利大主教穆拉利（Sarah Mullally）稍早正式就任，成為英國國教有史以來第一位女性大主教。她公開譴責厭女症，表示「公平地說，無論是在世俗工作中還是在教會中，我都曾遭遇過厭女症。」

英國《衛報》（The Guardian）報導，對於英國國教由女性領導一事，部分非洲教會領袖表示不滿。奈及利亞聖公會大主教恩杜庫巴（Henry Ndukuba）表示，這種做法「無視了大多數聖公會教徒的信念，他們無法接受女性擔任主教一職」。盧安達聖公會大主教姆班達（Laurent Mbanda）也發表聲明中表示，「聖公會的大多數成員仍然認為聖經要求主教制只能由男性擔任」。

穆拉利大主教在談到教會中的厭女症問題時表示：「我意識到，身處這個職位，我必須就此發聲，因為有些人未必擁有這樣的地位或權力，所以他們對此更加猶豫。」

穆拉利曾擔任倫敦主教八年，她說她「一直明白，人們可能會覺得我身為女性在教會中的任命難以接受」。她補充說：「我希望能夠提供一個空間，在那裡我可以熱情款待大家，傾聽他們的擔憂，並在某種程度上找到某種方式，讓我們至少能夠以這種方式建立夥伴關係。」

穆拉利先前曾公開表示支持教會批准同性伴侶祝福儀式，但在她擔任新職務後，對於單獨為同性伴侶舉行祝福儀式的個人觀點似乎有所保留——教會內部對此存在分歧。

她說：「作為坎特伯利大主教，我認為我目前的職責是傾聽主教會議對此的意見，並繼續在英國國教內部保留這一空間，因為在這個問題上存在著各種不同的觀點。」

