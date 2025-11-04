英國國會共諜案 前情報機關副首長指不應撤訴
（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）前副首長、知名對中情報專家殷克斯特今天說，國會共諜案理應按既定時程進入審判、不應撤訴。他並提到，英國情報安全機關至今仍缺乏對中事務專業知識和能力。
殷克斯特（Nigel Inkster）曾派駐北京、香港等地，並曾任MI6行動與情報總監。他今天在國會指出，副國家安全顧問柯林斯（Matthew Collins）當初向檢方提交的證詞即足以讓國會共諜案繼續進入審判程序、交由法院裁決。公眾將能透過司法程序，對英國面臨的問題和威脅有更多認識與警覺，即便中國未必將因此被嚇阻。
殷克斯特另提到，英國政府各部會，包括情報安全機關，至今仍有中國相關事務專業不足的問題，其中一個原因是在英國公務體系，中文能力依然不被視為有助加速「升官」。殷克斯特強調，這樣的情況有必要改變。
英國國會共諜案指的是2023年3月時任國會議員幕僚凱希（Chris Cash）和在中國擔任教師的貝瑞（Chris Berry）於英國被捕，並於2024年4月遭檢方起訴，被控向北京提供有損英國國家安全和利益的資訊、為中方從事間諜活動。就在案件即將進入審判之際，檢方突然於今年9月撤訴，引發質疑。
英國國會「國家安全戰略聯席委員會」今天舉行聽證會，檢視英中關係及中國對英國安全的挑戰，殷克斯特、香港末代總督彭定康（Chris Patten）等人應邀出席發表口頭證詞並回應提問。原在名單上、領導黎智英國際律師團隊的大律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）因故未出席。
關於中國是否為「敵國」（enemy），殷克斯特回應國會議員提問表示「不是」。
他指出，回顧歷史，英國政府甚至從未定義蘇聯為「敵國」，而中國並未如蘇聯一般，尋求對英國構成生存威脅。
至於該如何看待中國，殷克斯特表示，一如近年許多英國官方文件呈現的，中國是「挑戰」，也足以形成「威脅」，但也是英國無法忽視、必須接觸往來的國家。
不過，對中共領導下的中國而言，維持生存與繁榮的一大要件是「削弱西方影響力」。
殷克斯特提到，中國領導層信仰「東升西降」（東方崛起、西方衰落）之說；中國未必有意取代美國成為「世界警察」，但希望將世界形塑成有助中國推進自身利益，讓中國的意識形態與治理方式成為被全球接受的常態和新規範。為達此目標，西方制度必須被呈現為失敗、有許多缺陷。
儘管如此，中國確實在「現代化」取得可觀成就，並開始為「現代化」提供新的定義。殷克斯特示警，低估中國實力、刻意輕忽中國的實質優勢，將十分危險。
除了國會共諜疑雲，英中關係近期備受關注的另一議題是中國擬在倫敦興建巨型新使館，其規模和選址引發安全疑慮。
殷克斯特說，預定的新使館規模龐大，這與中國使館往往不採用本地雇員有關，而中國希望讓所有人員集中住宿。他並認為，部分可見於媒體報導的安全疑慮實際上是「畫錯重點」、「過於誇大」。
殷克斯特以多年情報工作經驗指出，中國通常不會以駐外館舍這類明確法定場所為敏感情報活動基地。可預期中國將就近偵蒐訊號情報（SIGINT），但各國普遍都會這麼做；在無法徹底預防的情況下，地主國僅能以「降低風險」為應對準則，而英國政府也已意識到通過中國使館預定地的地下電纜恐遭竊聽、訊號遭截取的風險。
另一方面，彭定康認為，中國對英國構成「威脅」，且涵蓋所有層面。北京視香港曾經象徵的「自由」為對中共政權的生存威脅，且中共的最大弱點就是缺乏「自我改革」的能力，這些特質即足以使中國構成危害。
彭定康說，英國政府的對中政策3C準則，即競爭（compete）、合作（cooperate）、挑戰（challenge），簡直缺乏效用到無可救藥，不如遵循倫敦地鐵警語，即要求乘客對可疑人事物採取「目擊、通報、搞定」（See it. Say it. Sorted.）3S原則，一旦發現中方動機可議，英方應不畏向中方明確表態。
英國航空母艦打擊群編隊巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）今年9月曾通過台灣海峽，北京不滿。今天在英國國會，有議員問及此事。
彭定康說，只要有跡象透露，英國似乎正在提升自身對台灣的認識，或者是更加致力於維護台灣既有地位、強化對台灣的支持，中國就會感到緊張。同時，中方可能認為，英國有時太「自不量力」。
彭定康推測，與英國的關係不是中國國家主席習近平會花很多心力琢磨的議題，「除非是與台灣有關」。（編輯：謝怡璇）1141104
其他人也在看
10月車市回神 全年可望守40萬輛大關
10月車市重回年月雙增軌道，買氣逐步回溫。業界預估，隨11月登錄規模重返4萬輛，全年車市將可順利守住40萬輛關卡。工商時報 ・ 5 小時前
婚變後首露面「暴瘦11公斤」 范姜彥豐坦言壓力大｜#鏡新聞
藝人粿粿與范姜彥豐結婚3年，上個月底爆出婚變消息，事隔5天，范姜彥豐首度露面，現身好友「天后闆妹」的直播。不過，范姜彥豐看起來消瘦不少，而他也公開這陣子的心路歷程，坦言真的壓力很大。闆妹還特地準備有「粿粿」與「王子」名字諧音的飲料，范姜彥豐更當場喝下這杯特調飲料。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 26 分鐘前
要鄭麗文搞清楚！游盈隆：台海要有永久和平「中國必須走向民主」
[Newtalk新聞] 中國不斷增加對台軍事威脅之際，國民黨新任主席鄭麗文主張避免一切可能挑起軍事衝突跟矛盾的言行，認為兩岸絕對可以用和平的方式來解決一切問題。不過，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，台海要有永久的和平，必須存在一個充分必要條件，那就是「中國必須走向民主。」台灣政黨領袖和政治人物必須充分認識清楚，尤其是最近話很多的鄭麗文。 游盈隆發文寫道，10月30日結束與習近平會談後，川普馬不停蹄，當天就搭乘空軍一號專機返美，直奔白宮參加萬聖節活動，不顧隔天APEC峰會。這種價值選擇令人印象深刻。10月31日，川普被問到「若中國武力犯台，是否會下令美軍協防台灣？」川普回答：「如果真有那一天，你就會知道答案，習近平也很清楚答案是什麼」。 游盈隆提到，川普還說：「習近平在川習會中完全沒提起那件事，因為他明白」、「習近平和他的人在很多會議中說過，川普任內，他們不會做那件事，因為他們知道後果」。把川普這些話串起來，其實意思已相當清楚，這是一種「川普式戰略清晰」，而不是戰略模糊，簡單地說，就是「中國最好不要輕舉妄動，否則美軍必將介入協防台灣」。 游盈隆分析：「這些話的用意中方應很明白，那就是，中新頭殼 ・ 34 分鐘前
中企在峇里島絕美崖邊「蓋玻璃電梯」惹議 當局下令全面停工
根據《BBC》報導，一座被暱稱為「暴龍懸崖」（T-Rex Cliff）的懸崖，以其壯麗造型聞名於世。然而，電梯工程初期施工時，巨大的電梯井工程已切穿崖面，破壞畫面在社群媒體上瘋傳，許多網友批評此舉「嚴重破壞自然景觀」並且會加速侵蝕。峇里島當局也指出，該工程並未取得完整...CTWANT ・ 41 分鐘前
快訊／ 國民黨縣市黨部主委出爐！鄭麗文點名「這4人」：有很重要使命
國民黨主席鄭麗文今（3日）上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
分析馬英九為何落淚 黃暐瀚：鄭麗文選總統機率超過盧秀燕
國民黨新任黨主席鄭麗文昨（1日）正式在全代會交接下上任，她在台上致詞，讓台下前總統馬英九激動到幾度落淚。昨晚媒體人黃暐瀚就在節目上談到這現象，他認為，馬英九在鄭身上看見他的九二共識政治路線被延續，燃起他的期待，黃暐瀚還斷言，以目前狀況來看，鄭麗文成為2028候選人機率高過台中市長盧秀燕，約超過5成。鏡新聞 ・ 1 天前
國民黨將上演殘酷的現實 他揭：侯友宜卸任時，就是跟政壇說再見之日
台灣政壇話題不斷，電商企業家486先生陳延昶近日撰文分析，殘酷的現實即將在國民黨內上演：「侯友宜的卸任之路，很可能就是他政治生命的句點」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鄭麗文稱國防預算太多！蔡正元怒嗆「大嘴巴」 蕭旭岑：他在激勵國民黨
國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，直指國防預算超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解就不需要把錢投資在軍備上，引發前立委蔡正元痛批「嘴巴那麼大幹什麼？」對此，國民黨副主席蕭旭岑今（3日）表示，蔡正元的本意在激勵鄭麗文與國民黨，「抗中保台的時代已經過去了」，大家應該思考兩岸穩定與台灣安全。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」歐洲駐台機構炸鍋「未來不會和國民黨中央互動」！賴寇蒂酸：奔向懸崖沒煞車
知情人士感嘆，過去光是邀請俄羅斯代表來酒會，歐洲盟友就氣成那樣，更何況鄭麗文還說「普丁並不是獨裁者」...放言 Fount Media ・ 1 天前
反烏托邦式的假和平論述 鄭麗文的真正目的
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）新任國民黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪中一番無稽之語「普丁不是獨裁者」，成功占領...FTNN新聞網 ・ 1 天前
韓中峰會插曲！ 習近平贈「小米手機」 李在明笑問：安全嗎
大陸國家主席習近平，以國賓身份前往南韓訪問。他還和南韓總統李在明互贈禮物，李在明送木製棋盤給他；習近平則回贈小米手機。李在明還問習近平手機安全嗎？讓習近平忍不住笑出來。隨著APEC結束，美國宣布更多美中貿易協議細節，白宮證實大陸將立即暫緩部分稀土出口管制。TVBS新聞網 ・ 1 天前
林岱樺涉貪執意初選! 周玉蔻：民進黨2026恐面臨大屠殺級崩盤慘劇
[Newtalk新聞] 民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，但她仍執意參與高雄市長初選，為綠營選情帶來變數。民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職發文表態力挺林岱樺參選，引起反彈聲浪。資深媒體人周玉蔻直言，若民進黨持續迴避處理林岱樺的停權問題，2026地方選舉恐面臨「大屠殺級」的崩盤慘劇。 周玉蔻今（2）天稍早在臉書發文寫道，民進黨廉政會若是繼續「鄉愿」、不處理林岱樺涉貪遭起訴的停權問題，且初選民調又不排除藍營樣本，勢必讓藍營有機可乘、集中力量挺林岱樺。她警告接下來的發展，民進黨迎來的將會是2026被大屠殺、高雄失去政權，屏東台南危險，以及其他地方無法翻盤的崩潰最悲慘結果。 周玉蔻指出，首先林岱樺初選獲勝並依制度提名參選高雄市長，提名並登記參選後，一旦在選舉投票日前被一審宣判，將無法更換候選人，國民黨可藉此加足馬力攻擊民進黨「護貪」。屆時「正國會的全台議員候選人陷入啞吧困境，林佳龍再度成為笑話，火勢蔓延，最近這幾天公然肯定林佳龍有情有義的媒體人偷偷大笑⋯⋯」。 周玉蔻續指，若事態延燒，綠營支持者可能全面抵制、拒絕投票，全台效應渲染，2026新頭殼 ・ 1 天前
林岱樺積極爭取提名 周玉蔻曝民進黨最慘劇本：2026選舉全面崩潰
民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，但廉政會三次會議均未做成處分決議，林岱樺仍積極爭取提名，話題不斷；資深媒體人周玉蔻今（2）天直言，民進黨準備迎接2026地方選舉遭到大屠殺，全面崩潰、最慘烈的劇本了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德北市「滿手好牌」 張景森喊非綠人選：比蔣萬安強的逾百人
行政院前政務委員張景森今（2日）表示，民進黨台北市長人選應該推出一位淺藍、淺綠與白都能接受的人選，但不一定非得是民進黨籍。檯面上大家推薦的人不精彩、沒爆發力，帶不動士氣，也捲不起風潮。他認為，比台北市長蔣萬安強的超過100個。單單民進黨主席賴清德民間友人或內閣就有滿手好牌。太報 ・ 1 天前
鄭麗文就任「五面紅旗」全消失 游盈隆：馬英九落淚值得推敲
民進黨出身的前立委鄭麗文就任國民黨主席。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，鄭麗文完全不提中國認同、九二共識、追求統一等「五面紅旗」，這些選前主張一夕消失，轉變之快，讓黨內外大感意外，倒是前總統馬英九為何、為誰落淚，值得推敲。太報 ・ 1 天前
林岱樺岡山造勢湧3萬人到場相挺 游盈隆：她為綠營初選投下「超級變數」
有意參選2026年高雄市長的民進黨立委林岱樺昨晚（1日）於岡山河堤公園舉辦首場造勢活動，雖然原本要到場助陣的多名正國會民代臨時缺席，但現場人潮依舊不減，主辦單位仍喊破現場突破3萬人。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發文表示，這場晚會堪稱近1、2年來高雄最成功的一場群眾造勢活動，就在今夜，林岱樺已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。鏡報 ・ 1 天前
鄭麗文掌藍營／親中論述必衝擊地方選舉 黨內基層醞釀抗爭
國民黨新任主席鄭麗文走馬上任，因其在黨主席選舉中不乏展現親中言論，也引發藍營內部擔憂，2026年地方九合一大選選情恐因此受到衝擊。據《鏡報》掌握，鄭麗文接掌國民黨後，就有地方立委直言「明年選舉恐怕不樂觀」，更有地方基層黨員醞釀抗爭；接下來就看鄭麗文上任後如何調整路線，淡化政治、強化民生，否則中間選民不買單，對潛在縣市首長參選人而言也是相當為難。鏡報 ・ 1 天前
感謝林佳龍相挺！若初選失利將脫黨參選？ 林岱樺親上火線回應
即時中心／顏一軒報導投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，1日晚間在大岡山地區舉辦造勢晚會，湧入超過3萬人入場，引發關注，不過當天正國會的成員，包含立委王義川、黃秀芳、陳秀寶與新北市議員卓冠廷全數缺席。對此，林岱樺今（3）日接受專訪時表示，她非常感謝身兼正國會領袖的外交部長林佳龍給予支持，但自己從未拒絕、也未強迫任何人為她站台；至於針對脫黨參選的傳言，林則說，如果去領表登記，就不會違紀參選。民視 ・ 18 小時前
海鯤號延宕 國防部首認系統整合不易
潛艦國造原型艦海鯤號無法如期於今年11月底交艦，針對進度延宕原因，國防部報告指出，「潛艦國造原型艦籌建」建案屬國防自主研發載台，坦言首次造艦系統整合不易，目前待執行「主機與電力管理系統」及「整合式載台管理系統（IPMS）」等2大系統調校，待達成潛航條件後，即執行海上測試作業。中時新聞網 ・ 1 天前
「涉貪案」仍選到底 林岱樺拉「馬英九、川普」背書｜#鏡新聞
民進黨高雄市長的黨內初選競爭激烈，不過立委林岱樺，因為涉嫌詐領助理費、涉嫌貪汙引發爭議，她卻打死不退，堅持要參選到底。甚至今天(11/3)，她還在廣播節目上，舉例前總統馬英九，以及美國總統川普，在參選前都有陷入官司爭議，來替自己背書。不過，當主持人問她，未來是否脫黨參選，林岱樺沒有正面回應。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 14 小時前