英國國會報告：面對中國 政府未積極將安全擺第一
（中央社記者陳韻聿倫敦16日專電）英國國會情報暨安全事務委員會（ISC）發表報告指出，儘管在安全和經濟利益之間求取平衡免不了艱難取捨，英國政府歷來在中國相關議題上，卻有不願優先考量安全利益的紀錄。
依據英國2023年「國家安全法」實施的外國影響力登記計畫（FIRS）今年7月上路，目前僅伊朗和俄羅斯入列「加強管控」級別。面對國會議員多次質詢為何中國未入列，官員一再重申政府持續檢討哪些國家應納入「加強管控」，目前仍未就中國作出決定。
ISC在15日發布的2023至2025年委員會「年度報告」，對FIRS的運作情形和具體成效表達關切，並要求政府在未來2年內向國會提交報告。
ISC指出，考量中國對英國的安全威脅程度，特別是中國的干預和影響力活動，英國政府在是否將中國納入FIRS加強管控級別這一問題上「拖延不決」，ISC對此表示憂心。
ISC敦促政府就是否將中國列入FIRS加強管控「迅速作出決定」，且政府應向ISC「完整說明」相關決定是如何作成，包括政府曾衡量哪些因素。ISC指出，委員會提出這樣的要求是為確保「安全考量未受經濟因素影響而被忽視」。
由跨黨派國會上、下議院議員組成的ISC代表國會和公眾監督英國情報安全單位，可常態接觸高機敏資訊，並向政府高階官員和情報安全機關首長取證，但不比照國會其他委員會舉行公開聽證質詢。ISC的公開報告遮蔽極機敏資訊，但針對官方或情報單位的遮蔽請求，委員會有權要求相關單位首長親自說明理由。
在最新年度報告的涉中部分，ISC在「安全威脅圖像」一節將中國與俄羅斯和伊朗並列，指出與這3個國家有關的敵意活動對英國構成「多面向」且複雜的威脅。
報告示警，外國間諜活動除了以政府機關和國防領域為目標，對經濟相關資訊也日益關注，包括智慧財產及研發計畫。此外，國家級行為者日益頻繁運用不具官方身分的「代理人」，委託他們執行對其他國家、外國政府及境外異議人士的敵意活動。
在網路領域的安全威脅方面，報告形容中國持續是「極老練且能力出色」的行為者，攻擊目標橫跨全球。
報告示警，許多國家級行為者和網路罪犯已開始運用人工智慧（AI），以提升網路攻擊活動的總量、規模和衝擊力。
未來5年，隨著國際間對商業性質的網路工具和服務需求增加，且部分國家地區對相關活動疏於管控，幾乎可以確定商業性質的「網路入侵」活動勢必明顯擴張，且相關活動的商業性質將讓威脅來源較以往更難預測，部分網路工具甚至不需要高度專業技能，也足以發揮「武器」效果。
報告另回顧ISC於2023年發布的「中國報告」。當時的「中國報告」提及，英國各情報安全機關長期未認知到，自己有責任反制中國對英國在形式上可能相當公開的干預和影響力活動，過度專注於中國的「秘密」活動，這個情況直到近期才見改善。
「中國報告」指出，面對中方較顯而易見的威脅，相關應對處置責任往往落在中央政府有權擬定政策的各部會上，但「沒有證據」顯示相關部會具備必要的資源及專業知識和能力，以有效反制中國構成的安全威脅，甚至連「理解」威脅內涵都是相當大的挑戰。
「中國報告」批評，英國政府的對中政策演進速度堪稱「緩慢如冰川位移」。
針對15日發布的ISC最新年度報告，英國首相施凱爾（Keir Starmer）向國會發布書面聲明，歡迎並肯定ISC行使重要獨立監督。英國政府一名發言人則表示，國家安全是政府首要責任；政府正採取講求連貫一致、放眼長遠、具戰略意義的策略管控對中關係。
這名發言人重申，面對中國，英國將在可行之處合作，並在必要之處提出挑戰。（編輯：陳慧萍）1141216
其他人也在看
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 121
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 116
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 141
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 53
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 89
高虹安涉貪二審判無罪！沈伯洋揭2關鍵：是立法院幫忙
政治中心／楊佩怡報導新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，一審遭判7年4個月；高院今（16）日二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金。對此，民進黨立委沈伯洋發文指出，看了高院的新聞稿後，內容寫道因為「立法院回覆高等法院」，說「助理費本來就是立法委員的」，所以沒有貪污問題；沈伯洋直言：「看來我刑法的書要改寫了」。民視 ・ 3 小時前 ・ 48
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 1 天前 ・ 242
「停砍公教年金和助理費除罪本質不同！」他揭賴清德決一死戰目的：吾皇萬歲
立法院朝野大戰戰場擴大，11月14日三讀通過《財政收支劃分法》的（財劃法）原依程序最晚應於15日公告，但行政院長卓榮泰宣布不予副署，創下憲政首例；在簽文上批示「破壞財政永續」的總統賴清德則表示，立法院強行通過財劃法及反年金改革（停砍年金）法案，恐造成中央財政失衡、年金制度提早破產。對此，媒體人黃揚明15日深夜在臉書指出，在野個別的胡亂活該讓民進黨撿到槍，但自......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 45
傳烏克蘭獲類北約第5條款安保 川普：俄烏終戰協議接近達成
美國總統川普說，結束俄烏戰爭的協議，比以往任何時候都更接近達成。美國官員說，已經向烏克蘭提供強而有力、類似北約的安全保障。（戚海倫報導） 美歐與烏克蘭代表在德國柏林會晤後，美國總統川普說，我認為中廣新聞網 ・ 13 小時前 ・ 20
被藍白架空的憲法法庭即將復活？本週五開會恐做出「違憲判決」 學者分析：有機會突破枷鎖
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導去年藍白陣營修法通過新版《憲法訴訟法》規定參與評議人數不得低於10人、需9人以上同意才能宣告違憲，然而目前司法院僅有8...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 103
立院、政院僵局有解嗎？媒體人曝結局
[NOWnews今日新聞]針對《財劃法》覆議案遭立法院否決，外傳總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，引爆在野黨怒火；行政院長卓榮泰今（15）日稍早也親上火線召開記者會，宣布不副署本次修...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 74
卓榮泰自詡憲政守門！柯志恩酸：根本是曹錕
[NOWnews今日新聞]立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。卓榮泰還在臉書換上黑白照片，自詡要「善盡民主憲政...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 57
反制閣揆「不副署」？！蔡正元批「違反鐵律」籲在野彈劾賴清德
[Newtalk新聞] 前國民黨立委蔡正元今天（15日）在臉書粉絲專頁發文，猛烈抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰「違反民主政治的兩條鐵律」，呼籲在野黨立即提出彈劾案，對抗政府無視立法院通過的法律及預算，捍衛台灣民主體制。延續近期立法院與行政院權力衝突，恐引發憲政風暴。 行政院長卓榮泰以立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行將對國家發展造成無法回復的危害為由，宣布「依據憲法不予副署」。而蔡正元直指，賴清德與卓榮泰的作法，違反民主政治的核心原則，包括「只有民選合議制國會才能代表人民制訂法律及決定預算」，以及「不論國王、總統或總理，皆無權廢除、修改或無視國會通過的法律及預算」。蔡正元批評，此為「憲政風暴」，在野黨應以彈劾案為槓桿，發動輿論戰。 蔡正元表示，「彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審；賴清德不來發動缺席審判，缺席審判後交付表決；三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案，彈劾案不受次數限制」。但事實上，根據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須由立法院全體立法委員二分之一以上提議，並經新頭殼 ・ 1 天前 ・ 99
柯建銘神預言？他搬出老柯「4字名言」酸爆
[NOWnews今日新聞]近來立法院通過《財劃法》修正草案等法案，行政院多次表明議案窒礙難行未果，總統賴清德邀請行政、立法與考試院長進行院際國政茶敘，而立法院長韓國瑜日前已表態不會出席，今（15）日的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 31
便當會凌駕國會！吳宗憲警告憲政警訊：公僕敢騎在頭家之上撒野
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對總統賴清德日前召開「便當會」，討論已由立法院三讀通過的法案去向，國民黨立委吳宗憲今（15）日在臉書發表長文示警，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 240
法界酸以大清為師 林濁水嘆荒唐至極
行政院長卓榮泰以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，律師葉慶元引用1908年「大清欽定憲法大綱」，內文寫著「君上大權」，指經議院議決的法律若未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行，諷刺「原來民進黨以大清為師啊！」前立委林濁水也感嘆，不副署是挑戰立法院、也挑戰總統，憲政遊戲已到荒唐地步。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 171
停砍公教年金三讀，賴清德喊最終全民買單：年改絕對不能走回頭路！國政茶會韓國瑜不出席？總統府回應
立法院週五（12/12）三讀通過「停砍公教年金」修法，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算。總統賴清德晚間表示，「年改絕對不能、也不該走回頭路」。 賴清德強調，這次的立院通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價，「我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。」 賴清德也指出，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔，「最終也是要全民買單」，未來只會產生更多赤字。 而晚間總統府也對於韓國瑜不出席國政茶會一事表示，感到意外和不解。府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。今周刊 ・ 1 天前 ・ 81
外媒爆川普緊急關稅有大漏洞 台灣42％商品躲過
美國總統川普今年4月在白宮玫瑰園宣布對幾乎所有國家祭出百年來最高幅度的緊急關稅，聲稱要修復「公平」貿易並拉抬經濟。然而8個月過去，政策卻出現巨大漏洞，逾半數美國進口商品成功避開這波關稅。中時財經即時 ・ 13 小時前 ・ 96
卓榮泰不副署財劃法引憲政衝突 蔡正元建議立法院「對賴清德提彈劾案」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導行政院長卓榮泰今（15）日宣示將援引《憲法》第37條，不副署立法院三讀通過《財政收支劃分法》，亦即不會實施國民黨、民眾...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 6
府院擬「不副署」財劃法 羅智強轟：賴清德恐成台灣尹錫悅
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，藉此對抗立法院，引發在野黨反彈。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強砲轟，倘若總統賴清德和行政院長卓榮泰一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16