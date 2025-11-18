英國國會示警中國間諜活動 籲提防假招募、點名2女 (圖)

[Newtalk新聞] 日本高市內閣上任後民調居高不下，總理大臣高市早苗更是帶動流行風潮。該國媒體《週刊文春》預測，若解散眾議院於明年1月提早改選，自民黨很可能單獨過半，只是有7位現任副大臣有落選風險。 日本是實施議會內閣制的國家，內閣首長由國會議員出任。儘管眾議院有任期，但總理或首相可以要求解散國會，提早改選。在日本，高市早苗的前任總理大臣石破茂，當初一上台就解散眾議院，提早改選。只是當時自民黨聲勢欠佳，改選後反而使當時聯合執政的自民黨與公明黨丟掉過半席位。 剛上任的高市早苗的聲望遠超過石破茂。《週刊文春》指出，「多家媒體進行的民調顯示，內閣的支持率一直居高不下，在60%到70%之間。JNN在11月進行的最新調查顯示，支持率高達82.0%。回顧過去30年，這一支持率僅次於小泉純一郎內閣的88%，比前任石破茂內閣的支持率高出約40%。」 《週刊文春》指出，面對如此驚人的高支持率，自民黨內部突然出現了要求提前解散眾議院的呼聲。 如果首相高市早苗真的動用她的秘密武器，決定解散國會，那麼政治權力格局會如何改變？ 《週刊文春》與政治公關系統研究所所長久保田正志共同進行了緊急選舉預測。結果顯示，

新頭殼 ・ 1 天前