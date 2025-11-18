英國國會示警中國間諜活動 籲提防假招募、點名2女 (圖)

其他人也在看
立院三讀新修財劃法 卓榮泰：問題更大 政院會全面迎戰
立法院會14日再度三讀通過財劃法修正案。行政院長卓榮泰今天說，立法院通過的新修財劃法比過去公式計算錯誤的問題還大，將使政府的總預算無法編列，對於立法院在野黨團突然通過修正案，「行政院會全面迎戰」，明天與地方政府談過後，周四（20日）行政院會將討論院版財劃法。行政院發言人李慧芝下午指出，行政院會20日將提出完整修正草案，卓榮泰會出面說明，盼立法院朝野黨團理性討論。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
離警局1公里炸街亂棒打運將！議員轟「他們不怕妳」 盧秀燕：決不寬貸
台中市西屯區西屯路二段、寶慶街50巷口今(17)日凌晨1點50分左右，出現多輛改裝車狂飆「炸街」放鞭炮，一名45歲陳姓男子被吵到睡不著，氣到持滅火器上前理論驅離，卻反遭「球棒隊」6名男子輪番痛毆倒地。台中市議會上午進行定期會市政總質詢，市議員朱元宏、陳俞融、陳淑華關心西屯深夜聚眾鬥毆事件，怒嗆「炸街車看起來不怕執法」，對此，市長盧秀燕表示，「強力執法，鬧事決不寬貸」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
綠諷公務員1官占2缺「一心二用」難怪出錯連連？盧秀燕︰沒有違法
台中市民進黨議員何文海、李天生今18日聯合總質詢（見圖）。何文海表示，台中市日前爆發非洲豬瘟，市長盧秀燕讓前環保局長陳宏益下台，轉任技監，但經他調查，事實上包括環保局長陳宏益及多位首長，一官占二個職缺，分別是以技監或參事的身分代理局處首長，他痛斥，局長占事務官的缺又實際上做政務官的事，他問︰難道盧秀燕整個市府團隊找不到好人才可以來升任這些職務?一定要一個局長占二個位子?這也難怪原本技監、參事及參議是以幕僚單位協助政事，導致市府整個螺絲鬆了，出錯連連。何文海表示，目前台中市31個局處首長，扣除掉中央一條鞭任用的如人事、主計、政風、警察、消防外，26人中竟然有高達6人是「代理局長」，包括台中第一大局民政局長吳世瑋、主管重大建設的建設局長陳大田、職司城市發展的都發局長李正偉及文 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
台中深夜「棒球隊」滋事 盧秀燕：強力執法決不寬貸
台中市議會今（17）日進行定期會市政總質詢，市議員朱元宏、陳俞融、陳淑華關心西屯區深夜聚眾鬥毆事件。市長盧秀燕表示，「強力執法，鬧事決不寬貸」。市府警察局指出，遭毆民眾無生命危險，已逮捕5名犯嫌，依傷中廣新聞網 ・ 1 天前
陳嘉宏專欄：這個立法院根本把違憲當喝水
中華民國中央與地方的財政連結，建立在統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款這3種補助款的分配上面。「統籌分配款」係由中央政府依法收取，但需強制發還給地方自治團體之國稅；這有點像是中央在全國各地方政府收了許多雞蛋（稅收），統一放在籃子裡，再依各地稅基比例、人口比例等公式計算，再發還給各縣市、直轄市的國稅款項。鏡報 ・ 1 天前
普發一萬ATM領現今開跑！警政署曝詐騙手法：不會以電話告知身分遭冒用
普發一萬ATM領現今天（17日）開放，對此內政部警政署呼籲，政府機關不會以電話告知身分遭冒用，電話聽到代管或監管財產、面交、提款卡，一定是詐騙；有詐騙疑慮，請向165查證。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
《週刊文春》：若明年1月改選自民黨將單獨過半 7閣員可能落選
[Newtalk新聞] 日本高市內閣上任後民調居高不下，總理大臣高市早苗更是帶動流行風潮。該國媒體《週刊文春》預測，若解散眾議院於明年1月提早改選，自民黨很可能單獨過半，只是有7位現任副大臣有落選風險。 日本是實施議會內閣制的國家，內閣首長由國會議員出任。儘管眾議院有任期，但總理或首相可以要求解散國會，提早改選。在日本，高市早苗的前任總理大臣石破茂，當初一上台就解散眾議院，提早改選。只是當時自民黨聲勢欠佳，改選後反而使當時聯合執政的自民黨與公明黨丟掉過半席位。 剛上任的高市早苗的聲望遠超過石破茂。《週刊文春》指出，「多家媒體進行的民調顯示，內閣的支持率一直居高不下，在60%到70%之間。JNN在11月進行的最新調查顯示，支持率高達82.0%。回顧過去30年，這一支持率僅次於小泉純一郎內閣的88%，比前任石破茂內閣的支持率高出約40%。」 《週刊文春》指出，面對如此驚人的高支持率，自民黨內部突然出現了要求提前解散眾議院的呼聲。 如果首相高市早苗真的動用她的秘密武器，決定解散國會，那麼政治權力格局會如何改變？ 《週刊文春》與政治公關系統研究所所長久保田正志共同進行了緊急選舉預測。結果顯示，新頭殼 ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 10 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 9 小時前
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 15 小時前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
油車萬元開銷、開特斯拉年省15萬起！買屋有充電樁別高興太早：問清楚是「出線」還「全套」｜好宅報報
根據「財團法人車輛研究測試中心」統計報告指出，臺灣自2020年起，純電動車(BEV)登記數突破1萬輛並開始顯著攀升，截至2024年底，登記數已近十萬台(96,367輛)，普及率1.1%(整體小客貨登記數約840萬輛)，隨著電動車牌照稅開徵與貨物稅減免確定延至2030年，預料將會有更多民眾投入電動車車主行列。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 19 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 15 小時前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 1 天前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前