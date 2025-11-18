英國國會示警中國間諜活動 籲提防假招募、點名2女

（中央社記者陳韻聿倫敦18日專電）英國國會上、下議院議長今天分別致函議員，呼籲他們提防中國國家安全部等情報單位假藉獵人頭或其他空殼、幌子公司名義，企圖在英國國會社群建立人脈，取得與英國有關的敏感資訊。

信函提到，中方相關活動具針對性，同時是「大規模」進行。

下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）在信函敦促議員參考隨信附上、由英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）對國會發布的「間諜活動警示」，其中強調中國國安部正積極接觸與英國國會有關的人士，以蒐集資訊，並為未來的長期關係建立基礎。

信函提到，中方會利用領英（LinkedIn）等職涯社群平台，假藉獵人頭專員、專業顧問等名義，接觸英方人士。

信函點名2位所謂的獵人頭專員，分別是自稱代表BR-YR Executive Search公司的女子Amanda Qiu（亞曼達．邱，音譯），以及自稱代表Internship Union公司的女子Shirly Shen（雪莉．沈）。

霍伊爾指出，根據現有資訊，這2名女子利用LinkedIn等平台大規模獵尋下手目標，而她們是代表中國國安部行事。

不僅是這2名女子，MI5的警示提到，在網路還可找到其他社群平台帳號，都是為了掩護中國的間諜活動。

儘管MI5對國會發布「間諜活動警示」堪稱是罕見現象，霍伊爾直言，MI5此次決定發布，正是因為中方相關活動「具針對性」，同時「範圍廣大」。

英國國會上議院議長麥法爾（John McFall）也向議員發出內容相似的信函。

不過，除了英國國會議員、職員、研究員等，根據MI5的「間諜活動警示」，中國國安部的重點下手目標還包括智庫人員、經濟事務專家、地緣政治顧問，以及公務員等與英國政府機關有關的人士。

MI5指出，此次警示聚焦中國國安部特定一群幹員，他們對政治與經濟性質的「機密或非公開敏感資訊」特別有興趣。

MI5提到，中方人員不僅會嘗試直接接觸下手目標，也會透過研究下手目標的人脈網絡，尋找可能的間接接觸管道或「破口」。

值得一提的是，根據MI5的警示，中方在判斷哪些資訊值得獵取方面，門檻偏低。也就是說，乍看之下不具特別價值的資訊，對中方也有意義，原因包括透過大量、廣泛地蒐集資訊，中方可建構更全面的圖像，而個別資訊則可在與大圖像參照比對後，產生新的意義。

根據Amanda Qiu在LinkedIn的個人檔案，她自稱擔任BR-YR Executive Search高階主管已逾6年，Shirly Shen則自稱是Internship Union共同創辦人。Amanda Qiu和Shirly Shen皆自稱以中國為主要活動據點。由於LinkedIn強調國際性，她們的個人頁面多以英文撰寫。

Amanda Qiu和Shirly Shen在LinkedIn的聯絡網絡包含與英國政府機關和國會有關的人士、顧問公司專家、智庫人員、英國前官員等。

Shirly Shen自稱是「正向的亞洲女孩」，歡迎來自世界各地的朋友一同取得「神奇的中國經驗」。Amanda Qiu和Shirly Shen在LinkedIn的形象都是外貌顯得年輕的女性，但她們未必真有其人，照片也有可能造假。

MI5指出，中方常使用虛假身分與目標接觸，且偏好使用年輕女性形象。（編輯：洪啓原）1141119