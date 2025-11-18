英國國防外交大臣訪問義大利 登威爾斯親王號航艦 (圖)

其他人也在看
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 13 小時前
中日衝突加劇 共軍今南海實彈射擊1／台灣有事引爆對立 日外務高層赴中協商 高市急滅火
日本首相高市早苗日前在國會談到台灣有事時的答詢，讓日中緊張關係升溫，為避免局勢進一步惡化，日方派出外務省高層赴中進行協商，今天（18日）日本防衛大臣小泉進次郎也避免正面回應「台灣有事」相關話題，然而中方態度強硬，連日大動作嗆聲，還宣布今天開始連續8天要在黃海南部實施實彈射擊。鏡新聞 ・ 10 小時前
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
日本首相高市早苗日前在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，引發軒然大波。大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議後，高市早苗民調急速下滑。前立委郭正亮16日表示，日本是不禁打，高市早苗講了這些話後，大陸做了一些動作，民調馬上重挫，他認為高市早苗會撐不住。中天新聞網 ・ 1 天前
台海議題惹火北京 日相高市早苗陷外交風暴
日本首相高市早苗上任不到一個月，就因為「台灣有事，日本出兵」言論引發中國政府強烈不滿，聯合官媒全面開火；外交部發言人毛寧甚至翻牆發文，企圖透過國際社會施壓。日本則表示首相言論並無違反國際法，不會撤回發言；北京當局因此祭出「赴日警告」反制，呼籲中國公民暫停前往日本旅遊、求學。而日本週一(11/17)派出外務省官員出訪北京，以對話緩和兩國緊張氣氛。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
許願沈伯洋出戰台北市長 謝寒冰：發雞排、宣布當天下跪直播
2026地方大選腳步逼近，各地縣長候選人也備受關注，其中民進黨要派誰挑戰首都市長蔣萬安也充滿話題。聯電創辦人曹興誠建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此，資深媒體人謝寒冰狠酸，「完全支持曹興誠建議」，並表示如果沈伯洋選台北市長，他發100份雞排，甚至在宣布提名當天，他會跪著開直播。中天新聞網 ・ 1 天前
投書：我是高二自學生 我反對韓國瑜附和中共的行徑
張瑞捷／暖暖蛇青少年共學團學生與閱讀課助教、高中二年級自學生鏡報 ・ 1 天前
洪秀柱嗆高市早苗「關你什麼事」！綠喊「難理解」：要舉家搬去中國？
日本內閣總理大臣高市早苗的挺台言論，引起中國不滿，更預告在黃海實彈射擊。前國民黨主席洪秀柱卻稱「台海關你日本人什麼事？」更附和中國稱「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個——必然失敗」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（17）日表示，中國的戰狼姿態才是亞太地區最大的危害因子，而他也難以理解洪秀柱的心態，其身家安全有賴台灣的國防才能維護，難不成要舉家搬去中國？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「台灣有事論」觸怒中國 日外務省亞太局長飛抵北京 今展開嚴正交涉
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張，雙方互不退讓。對此，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員今(18)日展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。 針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。 面對中日關係因「台灣有事論」而產生緊張，日本外務省亞太局局長金井正彰於昨日飛抵北京，預計今日將和中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 根據NHK引述日本政府消息人士透露，金井局長在今日會談中將重申，日本並未改變對華一貫態度。同時表明，即時雙方在安全保障、台灣問題上存在「根本新頭殼 ・ 13 小時前
快訊／砍斷桌腳是中國！賴清德再籲韓國瑜一致對外：不該為侵略者找藉口
立法院長韓國瑜日前回應總統賴清德點名，針對立委沈伯洋遭調查發表談話，提出「四隻腳」論述並批評「自己生病要別人吃藥」，引發討論。對此，賴清德總統今（17）日回應，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一人，都是對中華民國主權的傷害，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於傷害我國憲政體制。若今天對中國跨境鎮壓找藉口，改天中國當要發動侵略台灣的戰爭，請韓國瑜三思，我們同屬於一個國家，面對境外敵三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
藍營嗆高市早苗「台海關日本什麼事」？賴清德公開點名：不宜負面解讀
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導日本首相高市早苗近日喊話，表示台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態，引發中日關係緊張。前總統馬英九、前國民黨席洪秀...FTNN新聞網 ・ 1 天前
泰國柬埔寨情勢升溫 領務局發布泰邊境4府橙色旅遊警示
泰國和柬埔寨邊境情勢升溫，泰國總理阿努廷宣布暫停執行停火協議。外交部領事事務局更新泰國旅遊警示為「黃色注意」，另針對泰國烏汶府、四色菊府、素輦府以及武里南府等邊境四府發布「橙色避免前往」警示；若因故仍須前往，請於出國前至領務局「旅外國人動態登錄」網頁完成出國登錄。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
美中稀土協議有望感恩節前敲定 美財長：若中方違約有反制手段
貝森特指出，上個月兩國已達成初步框架協議，華府承諾不對中國進口產品加徵100％關稅，北京則將暫緩對關鍵稀土礦物及磁材施行出口許可制度。他強調：「我對美中兩國領導人在韓國會面後的承諾感到有信心，相信中國將履行協議內容。」他同時警告，若中方違反協議，「美國仍握有...CTWANT ・ 1 天前
不只協商「台灣有事」立場！ 日官員赴北京料要求處置薛劍
不只協商「台灣有事」立場！ 日官員赴北京料要求處置薛劍EBC東森新聞 ・ 1 天前
陸反制日本：黃海實彈軍演、留學預警、巡航釣魚台 日盼元首級對話
中日緊張情勢陡升，大陸今（17日）起至19日在黃海舉行實彈軍演，《解放軍報》警告日方若以武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險；另方面，大陸4艘海警船昨早駛入釣魚台領海內維權巡航；此外，大陸發布旅遊警示，呼籲民眾「近期避免前往日本」之後，教育部昨發布留學預警，建議謹慎規畫赴日留學。至於日本方面，《共同社》報導日方希望雙方展開元首級對話。中天新聞網 ・ 1 天前
台灣有事變「中日有事」！日外交官飛抵北京 今將展開嚴正交涉
即時中心／林耿郁報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，雙邊關係緊張升高。對此日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。民視 ・ 16 小時前
黃國昌與鄭麗文周三下午將會面 鄭將率傅崐萁等4人出席
民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文的會面將在本星期正式舉行，目前預定本周三（19日）下午在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店，將全程公開。黨內人士表示，這次會面屬禮貌性會面，溝通政策與選舉等議題，李乾龍、李哲華、吳宗憲，傅崐萁等人將陪同出席。國民黨副主席蕭旭岑說，雖然不會談到2026選舉等太多合作細節，卻是藍白雙方善意與誠意的展現。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
不是演習 是全面備戰! 海空力量全面高度戒備 巴基斯坦大規模軍事動員
[Newtalk新聞] 南亞局勢在短短 48 小時內急轉直下。巴基斯坦軍方近日在多條戰略公路上大規模調動裝甲車隊，砲兵與海空力量全數進入高戒備狀態。官方強調，此舉不是演習，而是針對印度的全面戰備動員，顯示兩國緊張關係再度逼近危險邊緣。 局勢升溫的導火線源於一連串爆炸事件。10 日，印度首都新德里街頭發生汽車炸彈襲擊，造成十名平民死亡，為莫迪政府執政以來最嚴重的國內恐怖事件。印度政府隨即指控跨境恐怖組織，暗指與喀什米爾問題相關的武裝團體及其背後的巴基斯坦勢力。僅一天後，巴基斯坦首都伊斯蘭堡一座法院大樓遭自殺式襲擊，造成十二人死亡。 印度武裝部隊近期舉行「三叉戟」聯合演習，對印軍在沙漠地區的作戰能力，以及國產無人機、反無人機系統進行測試。隨後，印軍將部隊部署在印巴邊境地區，試圖對巴基斯坦進行軍事威懾。 圖：翻攝自 @SpokespersonMoD X 帳號 巴基斯坦國防部長立即宣布國家進入緊急狀態，稱「目前正處於戰時狀態」，並指控印度透過代理人組織發動攻擊。雙方互相指控，使原本緊繃的局勢瞬間升溫，仿佛被點燃的火藥桶。 前線傳回的消息顯示，巴基斯坦這次軍事動員規模空前。精銳陸軍部隊已沿著旁遮新頭殼 ・ 1 天前
中日關係惡化 日內閣官房長官：「台灣有事」言論不會撤回
即時中心／温芸萱報導日本首相高市早苗日前因「台灣有事即日本有事」的言論，引發中國強烈抗議。中國祭出勸阻國民赴日旅遊、留學等措施，並宣布從今（18）日起在黃海南部連續8天實施實彈射擊演練。對此，日本內閣官房長官木原稔重申：「高市言論延續日本既有立場，不會撤回。」民視 ・ 6 小時前
宜蘭藍白合破局? 張勝德掛看板 陳琬惠秒po定裝照
政治中心／陳妍伶、欒秉宙 台北報導宜蘭選戰升溫！民進黨已經提名林國漳，國民黨宜蘭議長張勝德也掛起看板爭取提名，更說宜蘭需要的不是政治聲量，似乎暗酸黨內對手，立委吳宗憲。而民眾黨陳琬惠也po出定裝照，藍白人選這麼多，到底怎麼合？讓宜蘭選情更受到關注。國民黨籍的宜蘭縣議長張勝德，在街頭掛起近20面看板，爭取宜蘭縣長提名，還說宜蘭現在需要的不是政治聲量，似乎暗指也有意參選的國民黨立委吳宗憲，他週末勤跑宜蘭拜廟，也開宜蘭風災災後復原記者會，兩人誰能出線，12月底就有答案。宜蘭縣選戰火熱。（圖／民視新聞）宜蘭縣議長（國）張勝德：「只要是在公平公正公開的狀況之下，勝德完全接受。」宜蘭縣議員（國）楊弘旻：「我們吳委員是非常優秀，但是因為他來我們宜蘭的時間，真的是太短了，所以基層對他非常不熟悉。」宜蘭選戰熱！民進黨已經率先提名律師林國漳，國民黨張勝德、吳宗憲捉對廝殺，民眾黨陳琬惠也在張勝德掛出看板的同一時間，po出定裝照！陳琬惠po出定裝照。（圖／民視新聞）陳琬惠寫下2026用行動改變宜蘭，等於正式投入選戰！藍白雖然有合作默契，但傳出宜蘭不在國民黨可能的禮讓名單中，陳琬惠搶在黃國昌和鄭麗文週三會面前po照片，讓人玩味。前立委（民眾）陳琬惠：「除了民調之外也有一種叫社調，到宜蘭當地來看一下，一般民眾對我們這些候選人的相關看法，我是唯一的一席女性候選人，所以我會自己會覺得就是說，延續妙妙姊（林姿妙）在地方上，用這個媽媽形象。」民進黨已經提名林國漳參選宜蘭縣長。（圖／民視新聞）民進黨宜蘭縣長被提名人林國漳：「重點是台灣的民主，應該提升到可以良性對話，互相不攻訐，然後不賄選，然後不造謠的一個選舉文化，我們也期待大家用一場乾淨的選舉，共創新的宜蘭經驗。」宜蘭選戰升溫！民進黨力拼，把藍天變回綠地。原文出處：宜蘭選戰升溫！藍白合破局？ 張勝德掛看板、陳琬惠秒po定裝照 更多民視新聞報導緊張升溫！中日為高市挺台互槓 外交部霸氣喊：台灣不是問題是解答昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？中日關係緊張！日女星表態「支持一個中國」掀戰民視影音 ・ 5 小時前
中日外交全面開戰 高市早苗挺台灣有底氣 王毅嗆日本找事 美駐日大使強調美日同盟反擊 北京經濟脅迫還有4招 德國推兵役計畫 打造最強軍隊抗俄｜全球聊天室｜#鏡新聞
6:00 中嗆日本找事 美駐日大使反擊 7:43 共軍巡南海 劍指菲美日軍演 9:56 川普2.0首次軍售 助台防衛 ◎中日外交關係急速惡化！日本首相高市早苗日前在國會指稱「台海問題可能構成日本存立危機事態」，引爆中日最新一輪外交衝突，並迅速延燒至觀光與經濟領域。觀光是日本汽車業之外的重要出口產業，而中國旅客占比接近四分之一，日本還碰上六季以來首次GDP衰退，中方的旅遊與留學警示，恐成為雪上加霜的一擊。外媒分析，北京後續可能還有3招對付日本……面對美中角力，日本在印太戰略中扮演關鍵角色，而高市選擇「公開挺台」的路線，也讓日本必須更加謹慎處理隨時可能升溫的外交風險。 ◎烏俄戰爭即將滿四週年，但目前仍未見停火跡象。俄羅斯近日更在烏克蘭東南部獲得新的進展，但是烏克蘭內部卻陷入政府官員貪污、兵力不足的窘境。現在歐洲國家也在積極儲備可用的兵力，德國已經在計畫推動一個新的兵役計畫，希望最快在2035年，能讓兵力達到26萬人，並擺脫過去二戰陰影，再次建立歐洲最強大軍隊。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前