英國國防大臣突宣布請辭 工黨分裂擴大施凱爾陷危機

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英國首相施凱爾（Keir Starmer）領導的工黨政府再陷危機，國防大臣希利（John Healey）11號突然宣布請辭，坦言導火線就是軍費資金不足，引發外界對英國防衛跟戰備能力的擔憂。這是英國內閣一個月內第6位辭職的部長，凸顯工黨內部分裂擴大，也讓施凱爾的首相之位岌岌可危。

上週才剛主持二戰諾曼第登陸紀念活動的英國國防大臣希利，11號突然宣布請辭，震撼英國政壇，希利還發表公開信，坦言導火線就是軍費資金不足。

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這起人事大地震發生的時機極為敏感，因為英國政府計劃下週公布延宕多時的10年國防投資計畫，但身為工黨「超級死忠派」的希利卻大動作請辭，引發外界對英國防衛跟戰備能力的擔憂。

英國戰略情報專家賈斯汀克倫普分析，在一個運作良好的政府中，這根本不應該發生，進一步凸顯了政府內部的失控，缺乏透明度、缺乏解決方案以及說一套做一套。

英國智庫查塔姆研究所研究員奧沙利文指出，去年2月英國政府曾說過，2027年國防開支將達到GDP的2.5%，並將在下屆國會期間提高到GDP的3%，大概在2029年到2030年之間。

英國內閣一個月內走了6位部長，凸顯工黨政府內部分裂擴大，也讓內外交困的施凱爾面臨更大的政治壓力。而下週登場的國會議員補選，參選的大曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham）已表示，若他當選進入國會，他將直接向施凱爾的黨魁地位發起挑戰。

國際中心／吳嘉恩 編譯 責任編輯／洪季謙

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