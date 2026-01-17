中央社

英國國際茶競賽The Leafies 舉辦專業人士品飲會 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

由英國茶學院（UKTA）主辦的國際茶品競賽The Leafies於16日在倫敦舉行頒獎典禮，現場提供品飲，各國專業人士交流熱絡。

中央社記者陳韻聿倫敦攝 115年1月17日

英國國際茶競賽The Leafies 舉辦專業人士品飲會 由英國茶學院（UKTA）主辦的國際茶品競賽The Leafies於16日在倫敦舉行頒獎典禮，現場提供品飲， 各國專業人士交流熱絡。 中央社記者陳韻聿倫敦攝 115年1月17日
