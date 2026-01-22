英國團隊研究以指尖採血檢測診斷阿茲海默症

「生命愛科」（LifeArc）策略與營運總監喬瓦娜·拉利博士（Dr Giovanna Lalli）表示，研究團隊嘗試在血液檢測中找出三種與阿茲海默症有關的蛋白質。 [BBC]

一項國際試驗正探討指尖採血測試是否可用於協助診斷阿茲海默症（Alzheimer's disease；阿爾茨海默病）。

這項研究在英國、美國及加拿大招募了1000名年逾60歲的志願者，目標是檢測與此疾病相關的生物標記。

倫敦全科醫生麥可·桑德伯格（Dr Michael Sandberg）在親眼目睹母親因阿茲海默症而逐漸衰退後，受到鼓勵參與這項研究。他的測試結果呈陰性，他形容這是「極大的寬慰」。

Bio-Hermes-002研究由英國醫學研究慈善機構「生命愛科」（LifeArc）及全球阿茲海默症平台基金會（Global Alzheimer's Platform Foundation）主導，並獲得英國癡呆症研究院（UK Dementia Research Institute）的支持。

「生命愛科」（LifeArc）策略與營運總監喬瓦娜·拉利博士（Dr Giovanna Lalli）表示：「我們正檢測三種與阿茲海默症相關的蛋白質，即俗稱的血液生物標記（blood-based biomarkers）。」

「透過分析這些蛋白質的濃度及水平，或許能提示某人是否有患上阿茲海默症的風險。」

研究顯示，名為類澱粉（amyloid）及血漿濤（tau）的異常蛋白可在患者出現阿茲海默症症狀前15年便已在大腦內逐步累積；阿茲海默症是最常見的癡呆症類型。

未來的阿茲海默症指尖採血測試有望能在家中完成。類似的檢測方法目前用於日常血糖檢測中。 [BBC]

所有志願者都會接受現時診斷阿茲海默症的「黃金標準」測試，包括使用放射性示蹤劑的專門腦部正電子電腦斷層掃描（PET scan），或進行腰椎穿刺（lumbar puncture）以抽取腦脊髓液樣本。

這些測試費時、昂貴且具侵入性，僅有每100名阿茲海默症患者中的兩人能獲得這些檢查。因此，指尖採血測試有望徹底改變疾病的識別方式。

英國阿茲海默症協會（Alzheimer's Society）政策及研究總監菲奧娜·卡拉格教授（Prof Fiona Carragher）表示，鑑於目前檢測在全英國尚未普及，「要精準確診需時實在太長」。

她補充說：「隨著新療法指日可待，早期而準確的診斷必須成為國民保健署（NHS）的優先事項。因此我們資助相關研究，期望把血液檢測引入NHS，讓所有需要診斷的人，都能及時而準確地接受測試。」

母親患有阿茲海默症的倫敦全科醫生麥可·桑德伯格也參與了這項試驗。 [BBC]

參與試驗的桑德伯格向BBC表示：「我的母親曾參加一項試驗，效果很好，這促使我也想參與其中。」

「我相信知識就是力量，而能在無須昂貴掃描或抽針的情況下為高風險人士進行篩查，實在令人興奮。」

當桑德伯格收到結果時，無論腦掃描或指尖採血均呈陰性。他說：「知道我母親都經歷過些甚麼，這結果讓我非常寬慰。」

這當然只是個別例子。科學家仍需分析全部1000名志願者的數據，方能確定指尖採血測試在辨識阿茲海默症風險方面的實際效用。

醫療再認知（ReCognition Health）的神經放射科醫生艾默·麥斯維尼（Dr Emer MacSweeney）正負責招募部分英國志願者。

她說：「若研究成功，我們便能提供一項普及而準確的檢測方法，無需複雜昂貴的檢查，便可偵測大腦內是否存在異常類澱粉蛋白。」

利用血液生物標記識別阿茲海默症風險是個正在快速發展的研究領域。

美國監管機構去年批准了一項診斷阿茲海默症的血液檢測，但該檢測仍需傳統的針頭抽血。

另有一項研究正在英國進行，探討血液檢測是否能在真實世界環境中改善診斷與治療。

指尖採血測試的最大優勢之一，是可由個人在家自行操作，並可郵寄樣本至實驗室分析，亦無需冷藏。

外界期望血液檢測最終能成為長者癡呆症篩查工具。

目前，該研究已招募1000名參與者中的883人，其中超過360人已完成所有檢查。

參與者包括認知正常、輕度障礙人士以及部分早期阿茲海默症患者。

至少25%的志願者來自過往較少被代表的群體。研究預計於2028年完成。

認識癡呆症

【什麼是癡呆症？】

癡呆症（又稱腦退化症、失智症、認知障礙症、老年癡呆症、老人癡呆症）是一組與大腦功能持續退化相關的綜合徵（即一系列相互關聯的症狀）。

它有多種成因，也包含多種類型。

阿茲海默症是其中一種類型，連同血管性癡呆症，構成大部分病例。

目前癡呆症無法治癒，但若能及早診斷，在某些情況下可減緩病程。

【癡呆症都有哪些症狀？】

壓力、疲勞、某些疾病及藥物，均可能影響記憶力，這屬正常現象。

但要是你變得愈來愈健忘，尤其是年逾65歲，那最好與醫生談談。

症狀可能包括以下方面的問題：