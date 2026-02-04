英國在台辦事處代表逛迪化街 獲市長蔣萬安交換禮物佛跳牆

台北市長蔣萬安準備臺灣經典年菜「佛跳牆」致贈英國在台辦事處代表包瓊郁，包代表則回贈充滿英國風味的茶品。（圖片來源／台北市政府）

「2026台北年貨大街」即日起至2月15日盛大展開！台北市長蔣萬安今3日現身迪化街商圈，與民眾一同感受迎春採買年貨的熱絡氛圍。今年蔣萬安與特別蒞臨的英國在台辦事處(BOT)代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）互贈象徵臺英特色的伴手禮—臺灣經典年菜「佛跳牆」與英國茶禮盒，傳遞臺英情誼。

英國在台辦事處（BOT）代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）3日特別蒞臨迪化街商圈感受道地年味，其中，市長蔣萬安準備臺灣經典年菜「佛跳牆」致贈代表，傳遞臺灣深厚的團圓溫度；包代表則回贈充滿英國風味的茶品，以此象徵親友團聚的靈魂與溫暖，與迪化街年味相互輝映。隨後，包代表與蔣市長合作挑戰本年度互動遊戲「馬套成功」套圈圈遊戲，並親身參與各項年味體驗活動以及前往參拜台北霞海城隍廟，透過實際行動感受臺灣獨特的祈福文化與年節魅力，攜手將台北年貨大街的優質特色推向國際。

發送限定「馬上有錢 喵」及「今馬熊讚」書籤

蔣萬安更於活動現場攜手貴賓及驚喜登場的熊讚BRAVO，發送活動限定「馬上有錢 喵」及「今馬熊讚」書籤，與民眾互動拜年；另為配合本年度活動以親子同樂為核心，親子偶像「香蕉哥哥」也登上舞台，帶領大小朋友歡樂唱跳，展現台北年貨大街融合傳統年味、創新精神及國際化的全新風貌。

蔣萬安表示，「台北年貨大街」是臺北指標性傳統節慶活動，而迪化街更是歷史最悠久也是最有年味的一條街。今年度活動以「奔年貨」為主題，攜手國內知名IP「白爛貓」跨界合作。「馬上趣」結合白爛貓家族巨偶等年節應景妝點及趣味年藝體驗，打造「親子走春童樂會」，更以白爛貓塗裝接駁車延續免費接駁專車服務；「馬上購」則擴大「無菸年貨大街」範圍，並設置「線上台北年貨大街專區」，提供民眾更為舒適便利的遊逛環境；「馬上發」限量發放擁有可愛外觀及討喜寓意的「馬上有錢 喵」，民眾採買年貨後，還可參加「來台北有購嗨」抽獎，登錄發票就有機會中獎。

白爛貓接免費接駁專車，期間限定陪玩

攜手「白爛貓」IP，在迪化街商圈設置特色迎賓牌樓與IP主題巨偶，打造可愛又充滿年味的新春場景。包含一走進迪化街，首先映入眼簾的是「年年有魚」，由白爛貓手持釣竿，彷彿正要釣家族成員「那條魚」，形成生動有趣的畫面，也象徵「年年有餘」；另沿著街道前行，可以看到今年因應活動變身為「親子走春童樂會」的永樂廣場；除了有高達5公尺的白爛貓巨型氣偶搭配金元寶，象徵「馬上有錢」，永樂市場外牆及屋頂上，也能看到「麻糬」及「臭跩貓」等家族成員氣偶可愛現身，還有巨型春聯及可供乘坐的親子搖搖木馬；此外，廣場上還規劃「馬套成功」套圈圈遊戲、經典童玩「釣瓶子」、「馬吉同樂」白爛貓套色集章祈福小卡及傳統手寫斗方等趣味年藝體驗，讓民眾在現場感受遊樂場般的熱鬧氛圍。

此外，2025年由藝術家吳騏所設計的4座在地產業氣偶也再次經典回歸年貨大街，以可愛又有溫度的方式，述說迪化街的產業故事，同時廣受好評的「免費接駁專車」今年持續推出，更換上吸睛的白爛貓IP塗裝，以4台專車、3條路線往返年貨大街，輕鬆採買「奔年貨」，把年味和戰利品一次帶回家，年迪化街商圈也為國際觀光客，推出支援中、英、日三種語系的LINE數位導航服務，讓外國旅客也能輕鬆遊逛，深度感受年節氛圍。

