英國在野跨黨合作有底氣 黃國昌卻拿民眾黨當祭旗

英國國會議員法拉吉（Nigel Farage）（左）領導右翼小黨改革黨，得票數屢屢超過傳統大黨保守黨。圖Nigel FarageX

冼翰宇／旅英台灣人、倫敦大學金匠學院文化研究碩士

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，上個月舉行公開會談，宣布將在2026年地方選舉進行跨黨合作，表面上看似一團和氣，但場面話人人會說，實際運作又是另一回事。而在地球另一端的英國，兩個在野黨之間的競合則展現了另一種風貌。

2024年才以壓倒性勝利取得英國國會下議院多數席次，並在睽違多年後重返執政的英國工黨，不到一年的時間，隨即在2025年地方選舉失利，輸給的對象甚至不是傳統的政治對手保守黨，而是由民粹政客法拉吉（Nigel Farage）所領導的右翼小黨「英國改革黨」（Reform UK）。

廣告 廣告

在2024年失去多數議席之前連續執政14年的保守黨，在該次選舉中之所以落敗，除了長期手握政權卻因為各種荒腔走板的施政與醜聞使得民心漸失以外，其基本盤更是早已被改革黨蠶食鯨吞，在許多原先掌握的選區，都面臨了改革黨候選人的分票，甚至當中不少得票數還超越保守黨。

首相施凱爾的施政持續低迷，使改革黨得以持續攻城掠地。根據《經濟學人》日前發布民調指出，過往始終落後的英國改革黨，以31％支持率勝過所有政黨，大幅領先執政的工黨（21%）和最大在野黨保守黨（17%）。

不斷壯大的改革黨，已經吸收了逾20名前任和現任保守黨，顯示這兩黨支持結構的高度重疊，也因此英國政壇上不斷傳出兩黨將協議結盟拚選舉。不過針對這項傳聞，保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）已經排除了可能性，改革黨領袖法拉吉也表示，現在達成協議會讓他的政黨流失選票，現階段目標仍是要「反向接管」乃至取代保守黨，持續爭取從保守黨「叛逃」的倒戈者。

靠著民粹崛起的小黨有這樣的口氣並非沒有底氣，法拉吉近來逐漸放棄部分右翼主張，轉而追求他眼中的新中間路線——文化保守但經濟左傾。相較之下，一上任就急著承諾回歸右翼傳統理念的巴登諾克卻顯得猶豫不決，不知該繼續訴諸右翼選民，還是該打造一個更開放、更自由的經濟綱領。主流大黨和民粹小黨彷彿對調，該往中間靠攏爭取執政權的，卻不斷棄守陣地往角落縮。

巴登諾克和鄭麗文，同樣是打著強悍、鷹派形象的女性，政策立場也都較前任領導人更為極端，會做出與小黨合作與否的不同決定，或許就在於挑戰者的威脅性強弱。

曾經要人「不要懷疑消滅國民黨的決心」的黃國昌，現在努力跟國民黨走在一起。攝影林煒凱

相較於法拉吉的來勢洶洶，曾經要人「不要懷疑消滅國民黨的決心」的黃國昌，不但沒有拉攏到更多國民黨人跳船，也沒能力在國會將黨團領導成讓藍綠兩黨都無法等閒視之的槓桿。民眾黨如果無法擴大同溫層，依舊逢綠必反或樂於在立法院當「傅隨組織」，那未來也只有繼續當老三甚或泡沫化的命。

過去朱立倫所領導的國民黨，聲量頻頻被黃國昌的咆哮蓋過；如今鄭麗文接任黨主席，藍營基層因為這名大砲性格的領導人為之振奮，「藍白合」的主導權也看似都到手了。另一邊的黃國昌還以為撿到便宜，實際上則是拿著黨當祭旗，哀求國民黨賞個新北市長大位以延續自身政治生命。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

黃國昌政治狗仔偷拍名單有哪些？ 4張圖表帶你一次看

檢調出手辦黃國昌政治狗仔 狗仔頭謝幸恩移送北檢複訊

獨家／居住正義變「居住正億」 黃國昌住北市億元豪宅謎團多