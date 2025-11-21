英國培育駕訓教練用VR 模擬真實道路複雜狀況

英國AA駕訓學校的實習教練戴上VR頭戴裝置，開始學習如何教別人開車。透過裝置，宛如置身車內，並看到3D呈現的真實道路情境和模擬學員的駕駛情境互動。駕訓學校表示，新科技改變訓練方式，讓實習教練可以不用親自上路，也能體驗各種突發的路況。

英國駕訓學院主管伯恩說，「VR的真正優勢在於，你身處教室就能確保看到學員正在練習的特定情境與道路環境，同時也能降低壓力，因為處於一個安全的環境中，如果我們讓教練直接上車實訓，想要一次取得完整的駕駛情境，其實會比較困難。」

這套教練駕訓課程使用Meta的Quest 3頭戴式裝置，透過虛擬實境VR技術，在室內環境掌握複雜的道路情況，讓教練在真正上路之前，就能接觸到道路上的各種潛在危險，並且實際觀察學員的駕駛反應，教他們如何避開愈來愈多的自行車與電動滑板車騎士以及行人。

英國駕訓學院主管伯恩表示，「透過這個VR環境，教練能轉頭觀看學員駕駛，確保她完成必要的動作，在教練進行任何檢查之前，教練在檢查時，仍可使用教練後視鏡查看後方情況，他們的車門後視鏡上也有額外虛擬鏡片，可觀察周遭狀況。」

英國這幾年的交通路況因為新增的運輸工具而愈來愈熱鬧，根據英國運輸部數據顯示，每天自行車的騎乘行程從2012年約60萬趟，增加到2024年的133萬趟。而2025年9月公布的數據指出，英國可租借的電動滑板車每天平均有1萬9500台，路上隨處可看到電動滑板車騎士的身影。透過虛擬教學，實習教練在室內就可學習教導學員如何行駛在行人、自行車與滑板車之間的駕駛技巧。

英國駕訓學院主管伯恩說，「我最喜歡的場景之一是頭戴式裝置，和Emily和Jasmine一起沿著大街行駛，穿過共享空間的路段，這類空間常常會讓人感到困惑。」

AA駕訓學校導入VR教學已超過5年，每年平均可培訓約500名新教練。無論在理論測驗、實際駕駛能力，或教學技巧等評估項目上，成效都有明顯提升。目前約有一半的準教練選擇VR課程進行前期訓練。學校現有18台VR裝置，每週最多可訓練72名學員，成為英國唯一全面採用VR進行駕訓教練訓練的機構。