英國夏綠蒂公主與凱特王妃展現母女穿搭默契，Princess Charlotte從小女孩到王室公主的風格養成

由凱特王妃主持的年度耶誕頌歌音樂會日前於英國電視台播出。節目中穿插了一段鋼琴演出畫面，這是凱特王妃與夏綠蒂公主（Princess Charlotte of Wales）專為平安夜所準備的一份溫馨驚喜。畫面中，凱特王妃與夏綠蒂公主並肩坐在鋼琴前，母親彈奏左手聲部，女兒負責右手主旋律。旋律之間，母女不時對視、相視而笑，展現經由長時間陪伴所孕育出的默契與信任，像是母女間的日常片刻。

而正是在這樣的動人片刻裡，人們看見夏綠蒂公主身上逐漸成形的優雅，在母親的引導與並肩之中，慢慢長成。從牽著手出席公開場合的孩子，到能與母親共享節奏與舞台的年輕公主。在這溫馨的佳節中，就讓我們一起回顧夏綠蒂公主的成長，如何從稚氣的臉龐，蛻變為落落大方的英國皇家公主。

盤點夏綠蒂公主的可愛、優雅時刻

夏綠蒂小公主

The Christening of Princess Charlotte of Cambridge

Sandringham, St Mary Magdalene Church



這是夏綠蒂公主首次被記錄的公開時刻。當時的他仍被凱特王妃悉心的抱在懷中，彼時身穿象牙白受洗長袍，充滿潔淨與神聖。而凱特王妃這日身穿一件白色套裝與帽飾，在莊重的氛圍下還是可以看見他充滿母愛的眼神與喜悅。

夏綠蒂小公主

2016 Royal Tour to Canada – Victoria Airport



參加皇家公開的參訪行程中，夏綠蒂身穿淡藍色短袖洋裝，搭配同色系鞋襪，以及淺藍色蝴蝶結髮夾，色彩柔和、線條簡單，又不失可愛。這是他首次在海外行程中，與母親色調呼應的方式出現在鏡頭前，一家四口同色系的穿搭非常得宜宜又上鏡。淡藍色在王室穿搭中向來象徵冷靜與親和，也非常適合孩童角色。

夏綠蒂小公主

Victoria Harbour Seaplane Terminal



出訪行程的尾聲，夏綠蒂公主換上一件外搭酒紅色針織外套的碎花洋裝，層次感比抵達當天更豐富。這是一套非常典型的英倫童裝組合：柔軟、保暖、同時也活動方。不過酒紅色的選擇相當關鍵，它讓夏綠蒂在鏡頭前清楚襯托出可愛的臉龐又不會過於成熟，頭上的同色系髮夾仍是吸睛的小亮點。

夏綠蒂小公主

Wedding of Pippa Middleton and James Matthews



在這場皇室家族的婚禮中，夏綠蒂以花童身份現身，他身穿白色短袖洋裝，剪裁簡潔、比例俐落，頭戴花環，鏡頭捕抓下的他天真、可愛極了。完全符合婚禮象徵的純白潔淨。

夏綠蒂小公主

The Duke and Duchess of Cambridge Visit Poland



華沙的官方行程中，夏綠蒂小公主身穿一件紅底碎花洋裝，這套造型後來成為他童年時期最具代表性的形象之一。紅色在外交場合極具辨識度，但透過細碎花紋與公主袖的肩線輪廓，保留了孩童的柔軟感，可愛又不失正式。

夏綠蒂小公主

Queen Elizabeth II’s Official Birthday Parade



2019年的女王官方生日閱兵，是夏綠蒂公主第一次以更莊重的樣貌出現在英國重大王室儀式中。本日他仍舊身穿一件英式淺色碎花洋裝，剪裁比過往更挺，長度也更端正，與凱特王妃的鵝黃色洋裝展現互補幫襯的色系搭配。

夏綠蒂小公主

Princess Charlotte’s First Day at Thomas’s Battersea



可愛的小公主入學了。夏綠蒂公主在開學日這天換上深藍色制服洋裝，這套搭配白色領口、瑪莉珍小皮鞋的皇家學生樣貌，讓他稚嫩的臉龐逐漸有小女孩的青澀輪廓，今日也是他公主長成歷程裡重要的紀錄。

夏綠蒂小公主

Easter Sunday Service Windsor



在溫莎城堡的復活節禮拜上，夏綠蒂與威廉王子、凱特王妃以及喬治小王子一家再次展現皇室同色系穿搭的優雅搭配。照片中可以看見夏綠蒂公主身穿深藍色小外套式造型現身，而內搭裡的一件淡色碎花洋裝，讓他的整體線條收斂而端正。這是一套為宗教場合量身設定的穿搭，而深色外層讓他在家族行列中顯得優雅正式，淡色洋裝則讓他保留年齡感。

夏綠蒂小公主

Sandringham Church



2023年聖誕禮拜，夏綠蒂公主身穿一件深色雙排釦大衣，剪裁筆直、材質厚實，幾乎完全褪去他稚嫩的模樣。這是一套標準的英式冬季正式服。 他的造型與母親落在同一成熟色階中，除了呼應節慶的氛圍，也再次展現家族的協調搭配。

夏綠蒂公主

Christmas Morning Service

Together at Christmas



在2023年耶誕頌歌音樂會的夜間進場畫面中，夏綠蒂公主身穿酒紅色大衣，剪裁簡潔、長度過膝，線條筆直俐落。這是一個極具節慶象徵、既呼應耶誕氛圍，也保留正式場合所需的沉穩。畫面中夏綠蒂牽著凱特王妃的手行走於燈光之中，凱特王妃選擇象牙白長版大衣，形成清楚而優雅的色彩對比：一深一淺，讓畫面既有層次，也維持整體的風格。

夏綠蒂小公主

Wimbledon Championships

All England Lawn Tennis and Croquet Club



2024 年溫布頓，夏綠蒂小公主身穿一件深藍色原點洋裝，布料輕盈、線條簡潔，是非常符合觀賽的造型。

夏綠蒂小公主

VE Day 80th Anniversary

Buckingham Palace Balcony



在皇家週年紀念的儀式中，夏綠蒂公主身穿深藍色外套式洋裝，與父親的軍裝藍、兄長的正式西裝有一致性。這是一套為正式及莊重的造型。 不僅色彩沈穩，同時也是剪裁俐落的裝扮。

夏綠蒂小公主

Wimbledon Championships

Wimbledon 2025



2025 年溫布頓，夏綠蒂公主身穿一件白色洋裝，黑色滾邊勾勒清楚輪廓，線條俐落、比例修長，讓他展現優雅大方的氣度。白色在溫布頓具有高度的象徵性，相較母親的亮藍色洋裝，小公主的造型更顯低調，但也在場合中極為精準。

夏綠蒂小公主

Together at Christmas Carol Service

Westminster Abbey

這是一場由凱特王妃主導的「Together at Christmas」耶誕頌歌音樂會，於西敏寺舉行的例行年度重要活動，其結合宗教、公共關懷與社會致敬的王室活動，邀請來自英國各地、在一年中展現非凡善意與同理心的人士齊聚一堂。活動中夏綠蒂公主認真的端坐於席位上，手持歌本，神情專注。而他身穿深色長袖洋裝，搭配白色蕾絲領口，整體造型優雅大方、又充滿尊重與沉靜的氣氛。

夏綠蒂小公主

Christmas Morning Service Sandringham Church



2025 年的聖誕晨禮拜，夏綠蒂公主選擇一件棕色的大衣外套搭配深色滾邊與鈕扣細節，整體更接近小型正式外套來亮相，這個看似成熟的選擇，除了再次呼應凱特王妃的棕色格紋造型外，也讓他站在家族之中，展現越發成熟的典雅氣質。









