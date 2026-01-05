英國夏綠蒂公主與凱特王妃展現母女穿搭默契，Princess Charlotte從小女孩到王室公主的風格養成
由凱特王妃主持的年度耶誕頌歌音樂會日前於英國電視台播出。節目中穿插了一段鋼琴演出畫面，這是凱特王妃與夏綠蒂公主（Princess Charlotte of Wales）專為平安夜所準備的一份溫馨驚喜。畫面中，凱特王妃與夏綠蒂公主並肩坐在鋼琴前，母親彈奏左手聲部，女兒負責右手主旋律。旋律之間，母女不時對視、相視而笑，展現經由長時間陪伴所孕育出的默契與信任，像是母女間的日常片刻。
而正是在這樣的動人片刻裡，人們看見夏綠蒂公主身上逐漸成形的優雅，在母親的引導與並肩之中，慢慢長成。從牽著手出席公開場合的孩子，到能與母親共享節奏與舞台的年輕公主。在這溫馨的佳節中，就讓我們一起回顧夏綠蒂公主的成長，如何從稚氣的臉龐，蛻變為落落大方的英國皇家公主。
盤點夏綠蒂公主的可愛、優雅時刻
夏綠蒂小公主
The Christening of Princess Charlotte of Cambridge
Sandringham, St Mary Magdalene Church
這是夏綠蒂公主首次被記錄的公開時刻。當時的他仍被凱特王妃悉心的抱在懷中，彼時身穿象牙白受洗長袍，充滿潔淨與神聖。而凱特王妃這日身穿一件白色套裝與帽飾，在莊重的氛圍下還是可以看見他充滿母愛的眼神與喜悅。
夏綠蒂小公主
2016 Royal Tour to Canada – Victoria Airport
參加皇家公開的參訪行程中，夏綠蒂身穿淡藍色短袖洋裝，搭配同色系鞋襪，以及淺藍色蝴蝶結髮夾，色彩柔和、線條簡單，又不失可愛。這是他首次在海外行程中，與母親色調呼應的方式出現在鏡頭前，一家四口同色系的穿搭非常得宜宜又上鏡。淡藍色在王室穿搭中向來象徵冷靜與親和，也非常適合孩童角色。
夏綠蒂小公主
Victoria Harbour Seaplane Terminal
出訪行程的尾聲，夏綠蒂公主換上一件外搭酒紅色針織外套的碎花洋裝，層次感比抵達當天更豐富。這是一套非常典型的英倫童裝組合：柔軟、保暖、同時也活動方。不過酒紅色的選擇相當關鍵，它讓夏綠蒂在鏡頭前清楚襯托出可愛的臉龐又不會過於成熟，頭上的同色系髮夾仍是吸睛的小亮點。
夏綠蒂小公主
Wedding of Pippa Middleton and James Matthews
在這場皇室家族的婚禮中，夏綠蒂以花童身份現身，他身穿白色短袖洋裝，剪裁簡潔、比例俐落，頭戴花環，鏡頭捕抓下的他天真、可愛極了。完全符合婚禮象徵的純白潔淨。
夏綠蒂小公主
The Duke and Duchess of Cambridge Visit Poland
華沙的官方行程中，夏綠蒂小公主身穿一件紅底碎花洋裝，這套造型後來成為他童年時期最具代表性的形象之一。紅色在外交場合極具辨識度，但透過細碎花紋與公主袖的肩線輪廓，保留了孩童的柔軟感，可愛又不失正式。
夏綠蒂小公主
Queen Elizabeth II’s Official Birthday Parade
2019年的女王官方生日閱兵，是夏綠蒂公主第一次以更莊重的樣貌出現在英國重大王室儀式中。本日他仍舊身穿一件英式淺色碎花洋裝，剪裁比過往更挺，長度也更端正，與凱特王妃的鵝黃色洋裝展現互補幫襯的色系搭配。
夏綠蒂小公主
Princess Charlotte’s First Day at Thomas’s Battersea
可愛的小公主入學了。夏綠蒂公主在開學日這天換上深藍色制服洋裝，這套搭配白色領口、瑪莉珍小皮鞋的皇家學生樣貌，讓他稚嫩的臉龐逐漸有小女孩的青澀輪廓，今日也是他公主長成歷程裡重要的紀錄。
夏綠蒂小公主
Easter Sunday Service Windsor
在溫莎城堡的復活節禮拜上，夏綠蒂與威廉王子、凱特王妃以及喬治小王子一家再次展現皇室同色系穿搭的優雅搭配。照片中可以看見夏綠蒂公主身穿深藍色小外套式造型現身，而內搭裡的一件淡色碎花洋裝，讓他的整體線條收斂而端正。這是一套為宗教場合量身設定的穿搭，而深色外層讓他在家族行列中顯得優雅正式，淡色洋裝則讓他保留年齡感。
夏綠蒂小公主
Sandringham Church
2023年聖誕禮拜，夏綠蒂公主身穿一件深色雙排釦大衣，剪裁筆直、材質厚實，幾乎完全褪去他稚嫩的模樣。這是一套標準的英式冬季正式服。 他的造型與母親落在同一成熟色階中，除了呼應節慶的氛圍，也再次展現家族的協調搭配。
夏綠蒂公主
Christmas Morning Service
Together at Christmas
在2023年耶誕頌歌音樂會的夜間進場畫面中，夏綠蒂公主身穿酒紅色大衣，剪裁簡潔、長度過膝，線條筆直俐落。這是一個極具節慶象徵、既呼應耶誕氛圍，也保留正式場合所需的沉穩。畫面中夏綠蒂牽著凱特王妃的手行走於燈光之中，凱特王妃選擇象牙白長版大衣，形成清楚而優雅的色彩對比：一深一淺，讓畫面既有層次，也維持整體的風格。
夏綠蒂小公主
Wimbledon Championships
All England Lawn Tennis and Croquet Club
2024 年溫布頓，夏綠蒂小公主身穿一件深藍色原點洋裝，布料輕盈、線條簡潔，是非常符合觀賽的造型。
夏綠蒂小公主
VE Day 80th Anniversary
Buckingham Palace Balcony
在皇家週年紀念的儀式中，夏綠蒂公主身穿深藍色外套式洋裝，與父親的軍裝藍、兄長的正式西裝有一致性。這是一套為正式及莊重的造型。 不僅色彩沈穩，同時也是剪裁俐落的裝扮。
夏綠蒂小公主
Wimbledon Championships
Wimbledon 2025
2025 年溫布頓，夏綠蒂公主身穿一件白色洋裝，黑色滾邊勾勒清楚輪廓，線條俐落、比例修長，讓他展現優雅大方的氣度。白色在溫布頓具有高度的象徵性，相較母親的亮藍色洋裝，小公主的造型更顯低調，但也在場合中極為精準。
夏綠蒂小公主
Together at Christmas Carol Service
Westminster Abbey
這是一場由凱特王妃主導的「Together at Christmas」耶誕頌歌音樂會，於西敏寺舉行的例行年度重要活動，其結合宗教、公共關懷與社會致敬的王室活動，邀請來自英國各地、在一年中展現非凡善意與同理心的人士齊聚一堂。活動中夏綠蒂公主認真的端坐於席位上，手持歌本，神情專注。而他身穿深色長袖洋裝，搭配白色蕾絲領口，整體造型優雅大方、又充滿尊重與沉靜的氣氛。
夏綠蒂小公主
Christmas Morning Service Sandringham Church
2025 年的聖誕晨禮拜，夏綠蒂公主選擇一件棕色的大衣外套搭配深色滾邊與鈕扣細節，整體更接近小型正式外套來亮相，這個看似成熟的選擇，除了再次呼應凱特王妃的棕色格紋造型外，也讓他站在家族之中，展現越發成熟的典雅氣質。
延伸閱讀：
凱特王妃近期的灰色穿搭太美了，用一種中性優雅定義經典皇室造型
英國凱特王妃令人驚艷的20＋皇室穿搭，最新與夏綠蒂公主以母女造型出席皇室慶典美麗動人
凱特王妃又現身！紅色長大衣再度亮相，回顧5套舊衣新穿經典造型
英國凱特王妃Kate Middleton的頭飾外交，解析精緻皇家造型內藏的學問
凱特王妃同款愛包Grace Han熱賣皮夾台灣也能買到！3大系列亮點、售價帶你看
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● Nike、Jacquemus聯名Moon Shoe未公開色Lisa穿上了！新年貼文曝光「棕色」款
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 13 小時前 ・ 84
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 126
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 320
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 9 小時前 ・ 6
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 95
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 160
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方
2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 215
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 15 小時前 ・ 26
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 10
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 40
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 207
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31