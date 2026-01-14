英國外相將訪芬蘭與挪威 籲北約加強北極防務

（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）明天將訪問芬蘭與挪威，她將呼籲北大西洋公約組織（NATO）加強在北極地區的行動，以保護區域利益不受俄羅斯威脅。

路透社報導，在古柏展開北極圈訪問之前，美國總統川普再度撂下狠話，威脅將接管丹麥王國自治領土格陵蘭。丹麥與格陵蘭的外交部長明天也將會晤美國副總統范斯（JD Vance）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，他支持丹麥捍衛格陵蘭的立場。

廣告 廣告

古柏此行將聚焦俄羅斯，英國外交部在聲明中形容俄羅斯為北極安全的「最大威脅」。

在芬蘭，古柏將會見防衛北約與俄羅斯接壤東翼邊境的邊防人員；在挪威，她將視察參與實戰訓練演習的陸戰隊。

英國外交部指出，包括格陵蘭在內的高北地區，擁有重要航運路線以及海底電纜等關鍵基礎設施，使這個區域對英國的安全至關重要。

英國外交部表示，「英國與挪威有著共同決心，將確保俄羅斯無法在非法侵略戰爭中得逞」，並補充說，俄羅斯透過軍事活動、對海底基礎設施的威脅以及使用「影子艦隊」，對外界構成威脅。（編譯：張曉雯）1150114