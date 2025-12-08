英國外相訪華府會盧比歐 預計聚焦烏克蘭和平計畫

英國外交部宣布，外交大臣古柏(Yvette Cooper)今天(8日)將在華盛頓與美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)會面，正值各方加緊外交努力，試圖結束烏克蘭戰爭之際。

這是古柏自今年9月成為外交大臣以來首度訪問華府。同時，英國首相施凱爾(Keir Starmer)在倫敦會見了烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)和法國與德國的領導人。

在今天的會晤前，烏克蘭與美國兩國官員上週在邁阿密舉行了數日會談，討論一項由美國主導、旨在結束這場持續近4年的烏克蘭戰爭的計畫。這場戰爭是歐洲80年來最致命的衝突。

澤倫斯基6日表示，他和他的談判團隊與美國特使魏科夫(Steve Witkoff)和庫許納(Jared Kushner)進行了「非常具實質性和建設性」的通話。

英國外交部在宣布古柏的華府訪問行時表示，「英國和美國將重申致力於達成烏克蘭和平協議」。

該部並表示，英國支持「川普總統(President Trump)為確保公正持久的和平所做的持續努力」。

倫敦方面補充表示，跨大西洋盟國的會談還將重點討論加薩(Gaza)局勢，「涵蓋美國為維持停火和推進川普總統和平計畫所做的努力」。

這項由美國支持的脆弱停火和人質協議於今年10月生效，結束了自2023年10月7日哈瑪斯(Hamas)攻擊以色列以來持續了2年的全面衝突。

英國外交部表示，古柏還將討論蘇丹持續不斷的衝突，以及「迫切需要敦促交戰各方同意人道主義停火，預防暴行和保障人道主義援助准入」。

另外，古柏7日還宣布，倫敦明年夏季將主辦一場重要的國際峰會，以應對全球性的「非法資金流動」。

這場將於明年6月23日至24日在「蘭卡斯特宮」(Lancaster House)舉行的 「打擊非法金融高峰會」(Countering Illicit Finance Summit)，將聚集政府、民間團體和包括大型銀行在內的私人企業代表，討論強化全球執法努力，以「預防、打斷和追回非法資金」。