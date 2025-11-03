英國大學封殺中國人權研究 疑為招生犧牲學術自由

英國衛報(The Guardian)披露，英國雪菲爾哈倫大學(Sheffield Hallam University)在北京的要求下，中止該校有關中國人權侵犯議題的研究，導致一項重要的研究計畫被迫喊停。

衛報今天(3日)報導，雪菲爾哈倫大學今年2月勒令該校最知名的教授之一墨菲(Laura Murphy)停止對中國供應鏈和強迫勞動問題的研究。墨菲隸屬於該校專注於人權領域研究的「海倫娜·甘迺迪國際正義中心」(Helena Kennedy Centre for International Justice)。

墨菲的研究關注新疆少數民族維吾爾族遭強迫參與當局的勞動計畫。她的研究成果廣泛被西方政府和聯合國引用，並推動了在國際供應鏈中根除強迫勞動產品的相關政策。中國政府否認維吾爾人遭強迫勞動的指控，並聲稱這些計畫是為了扶貧。

今年2月，墨菲被校方告知她關於中國的研究必須停止。墨菲在海倫娜·甘迺迪國際正義中心的「強迫勞動實驗室」(Forced Labour Lab)網站也被關閉。

雪菲爾哈倫大學後來在10月宣布解除墨菲關於中國和強迫勞動研究的禁令，並向她致歉。

衛報指出，但這項長達8個月的研究禁令揭示了來自中國當局的壓力，如何對英國大學造成寒蟬效應。

墨菲向衛報表示，當初校方告知她，由於一系列行政問題，無法再支持她的研究。但進一步的調查顯示，校方「公然以我的學術自由，換取進入中國學生市場的機會」。墨菲說，這「令人震驚」。雪菲爾哈倫大學否認這項決定是出於商業利益。

在墨菲10月威脅要針對其學術自由受到侵犯提起訴訟後，校方才解除限制。但墨菲表示，她仍然「保持謹慎」。她補充說，「目前我還不清楚校方是否還會像以前那樣給予支持。」

根據衛報報導，雪菲爾哈倫大學對於為何決定暫停墨菲的研究給出2個理由，一是擔心在中國員工的人身安全；另一個原因是海倫娜·甘迺迪國際正義中心先前發表的報告所提及的一家中國企業向校方提起告訴。校方的保險公司表示，將不再承保該研究中心的誹謗相關告訴。這項訴訟目前仍在進行中。

衛報看到的郵件顯示，墨菲的研究工作遭到限制是出於商業因素考量。

多年來，該校在中國一直面臨到輿論壓力，學生人數也不斷下降。2022年，時任中國外交部發言人趙立堅稱海倫娜·甘迺迪國際正義中心的創辦人-甘迺迪夫人是「反中勢力的先鋒」。甘迺迪夫人曾因批評中國的人權紀錄而遭北京制裁。

大約在同一時間，該大學的網站在中國被封鎖。一位大學員工在2024年7月寫道： 「這無疑對2023/2024學年的招生產生了負面影響。」該員工還寫道：「試圖在中國維持業務和發表(甘迺迪國際正義中心)研究成果如今已無法兼顧。」

雪菲爾哈倫大學表示，內部郵件並不代表大學的政策，並指出該校在中國沒有重大的商業利益。在2024至2025學年，該校共有73名中國學生，佔國際學生總數的1.7%。

道爾·克萊頓律師事務所(Doyle Clayton law firm)合夥人、學術自由問題專家莫瑞(James Murray)表示，大學校方因擔心法律風險而禁止研究是「一種極其有害的做法，嚴重威脅學術自由」。

雪菲爾哈倫大學發言人表示，暫停墨菲教授的研究工作是「基於我們當時對一系列複雜情況的了解，包括無法獲得必要的職業保險」。

該名發言人表示，「經過審查，我們已批准墨菲教授的最新研究，並致力於支持她展開和傳播重要的研究成果。」 「我們已向墨菲教授道歉，並明確表示我們致力於支持她的研究，以及在法律框架內保障和促進言論自由和學術自由。」(編輯 : 廖奕婷)

