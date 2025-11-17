英國大規模改革庇護政策 難民申請永久居留需等20年

為了有效阻止非法移民持續冒險從英吉利海峽搭乘汽艇進入英國，英國內政大臣穆馬德（Shabana Mahmood）16日先在接受專訪時宣布，英國17日將正式改革庇護政策，目前在英國的難民庇護身分可保留5年，未來將縮短為2年半，而且一旦難民的母國被認無安全無虞，就必須被強迫回國。此外，未來即使獲得庇護的難民也需等20年，才能申請在英國永久居留，比目前的5年大幅延長。

穆馬德指出，「難民庇護身份每兩年半要重新審視一次，而在英國申請永久居留權的時間將更久，要等20年，這是我們改變審視難民地位的方式，也是預防不當誘因進入英國的方法。」

根據11月10日的最新民調顯示，非法移民跟難民庇護已經跟經濟一樣，成為超過半數英國民眾最關注的議題，而英國極右派反移民的改革黨目前也已27%的支持率，大幅領先執政工黨的18%，因此工黨政府決定仿效北歐的丹麥，祭出嚴格的庇護政策，取消2005年歐盟對政治庇護者的援助法律，包取消住房與每星期零用金的保證，同時也將啟動AI人臉辨識系統來判讀入境者的年齡是否為未成年。

身為巴基斯坦移民後裔的內政大臣穆馬德強調，非法移民的問題正在撕裂英國社會，因此有必要提出改革，讓民眾信任政府的庇護系統，她認為這是一項道德任務，而英法兩國也達成遣返協議，降低冒險經由英吉利海峽偷渡進入英國的風險。

穆馬德表示，「我們已經遣返了一些人，有些人還被遣返了兩次，他們現在知道搭上小艇從海峽偷渡是在浪費錢。當然，這些改革需要花一些時間。」

穆馬德也特別指出，透過合法途徑進入英國的移民，如果對英國社會有貢獻，也會縮短取得永久居留權的時間，而安哥拉、納米比亞以及剛果民主共和國如果持續不配合遣返工作，英國將對這3國停發簽證，目前這3國約有數千名非法移民在英國境內。

根據10月份的數字，到2025年6月的過去一年，共超過11萬人在英國申請難民庇護，創歷史新高。此外，今年到目前為止已有3.9萬人非法進入英國，也是過去3年最多。

