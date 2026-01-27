英國奧斯卡／李奧納多入圍影帝打平紀錄《一戰再戰》《罪人》繼續領跑
被稱為「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎（BAFTA）公布入圍名單，保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》入圍14項大獎，男主角李奧納多狄卡皮歐七度提名男主角，打平最高紀錄；《罪人》則以13項入圍居次。
李奧納多先前曾以《神鬼玩家》、《神鬼無間》、《華爾街之狼》、《從前，有個好萊塢》、《千萬別抬頭》入圍英國影藝學院電影獎最佳男主角，並以《神鬼獵人》獲獎。七次影帝提名紀錄打平丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）、麥可肯恩（Michael Caine）、勞倫斯奧利佛（Laurence Olivier）、傑克萊蒙（Jack Lemmon）、彼得芬奇（Peter Finch）以及達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）。但現年51歲的李奧納多，是最年輕達成這紀錄的演員。
除了多部在好萊塢獎季、金球獎、奧斯卡大放異彩的作品，英國本土獨立電影《I Swear》、《Pillion》、《The Ballad of Wallis Island》也獲得多項提名肯定。2026英國影藝學院電影獎將於2月22日頒獎典禮，由艾倫卡明（Alan Cumming）擔任主持人。
2026英國影藝學院電影獎入圍名單
最佳影片
《哈姆奈特》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《情感的價值》
《罪人》
最佳導演
《暴蜂尼亞》尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）
《哈姆奈特》趙婷
《橫衝直闖》賈許沙夫戴（Josh Safdie）
《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）
《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）
《罪人》萊恩庫格勒（Ryan Coogler）
最佳男主角
《I Swear》羅伯特阿拉馬約（Robert Aramayo）
《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）
《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）
《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）
《罪人》麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）
《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙（Jesse Plemons）
最佳女主角
《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）
《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）
《悠唱藍調》凱特哈德森（Kate Hudson）
《一戰再戰》雀絲茵菲妮蒂（Chase Infiniti）
《情感的價值》雷娜特賴因斯夫（Renate Reinsve）
《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）
最佳男配角
《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）
《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）
《哈姆奈特》保羅麥斯卡（Paul Mescal）
《I Swear》彼得穆蘭（Peter Mullan）
《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）
《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）
最佳女配角
《橫衝直闖》歐德莎艾德蘭（Odessa A’zion）
《情感的價值》Inga Ibsdotter Lilleaas
《罪人》烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）
《The Ballad of Wallis Island》凱莉墨里根（Carey Mulligan）
《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）
《哈姆奈特》艾蜜莉華森（Emily Watson）
最佳英國電影
《28年毀滅倒數》
《The Ballad of Wallis Island》
《BJ單身日記：戀上小鮮肉》
《去死吧，親愛的》
《H Is for Hawk》
《哈姆奈特》
《I Swear》
《Mr. Burton》
《Pillion》
《史蒂夫校長》
最佳英國首部編劇／導演／製片
《The Ceremony》Jack King（導演、編劇）、Hollie Bryan（製片）、Lucy Meer（製片）
《父親回來的那一天》Akinola Davies Jr.（導演）, Wale Davies（編劇）
《Pillion》Harry Lighton（導演、編劇）
《她心渴望》Myrid Carten（導演）
《Wasteman》Cal McMau（導演）、Hunter Andrews（編劇）、Eoin Doran（編劇）
明日之星
羅伯特阿拉馬約（Robert Aramayo）
邁爾斯卡頓（Miles Caton ）
雀絲茵菲妮蒂（Chase Infiniti）
亞契馬德維（Archie Madekwe）
波西史特林（Posy Sterling）
最佳改編劇本
《The Ballad of Wallis Island》
《暴蜂尼亞》
《哈姆奈特》
《一戰再戰》
《Pillion》
最佳原著劇本
《I Swear》
《橫衝直闖》
《這不只是個間諜故事》
《情感的價值》
《罪人》
最佳兒童／家庭電影
《再見未來男孩》
《Boong》
《星際寶貝：史迪奇》
《動物方城市2》
最佳非英語電影
《只是一場意外》
《這不只是個間諜故事》
《情感的價值》
《穿越地獄之門》
《The Voice of Hind Rajab》
最佳服裝設計
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《橫衝直闖》
《罪人》
《魔法壞女巫：第二部》
最佳視覺效果
《阿凡達：火與燼》
《F1電影》
《科學怪人》
《馴龍高手》
《火燒天堂鎮》
最佳紀錄片
《2,000 Meters to Andriivka》
《熱帶啟示錄》
《黑幕：調查記者的真相之路》
《Mr. Nobody Against Putin》
《完美鄰居：美國社區槍擊悲劇》
最佳動畫片
《地球特派員》
《小雨愛蜜莉》
《動物方城市2》
最佳選角
《I Swear》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《情感的價值》
《罪人》
最佳攝影
《科學怪人》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《罪人》
《火車大夢》
最佳剪輯
《F1電影》
《炸藥屋》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《罪人》
最佳妝髮
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《橫衝直闖》
《罪人》
《魔法壞女巫：第二部》
最佳配樂
《暴蜂尼亞》
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《一戰再戰》
《罪人》
最佳美術設計
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《罪人》
最佳音效
《F1電影》
《科學怪人》
《一戰再戰》
《罪人》
《Warfare》
最佳英國動畫短片
《Cardboard》
《Solstice》
《Two Black Boys in Paradise》
最佳英國短片
《Magid/Zafar》
《Nostalgie》
《Terence》
《This Is Endometriosis》
《Welcome Home Freckles》
